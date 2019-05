Asta in contextul in care joi, la Sibiu, va avea loc summit-ul UE la care va participa si Emmanuel Macron, presedintele Frantei.Potrivit unor surse de la Palatul Elysee, citate de Europa Libera, liderul francez va profita de acest summit pentru a-si exprima sprijinul fata de actiunile presedintelui Klaus Iohannis."Stim cu exactitate care sunt prerogativele presedintelui Romaniei si cunoastem limitele care ii sunt impuse de Constitutia tarii pe care o conduce. Cu toate acestea, nu putem sa nu remarcam, cu ingrijorare, repetatele derapaje de la respectarea statului de drept din Romania.Vom profita de reuniunea de la Sibiu pentru a ne exprima inca odata intregul nostru sprijin pentru actiunile presedintelui Iohannis atat in lupta impotriva coruptiei cat si pentru respectarea si intarirea independentei justitiei. Franta sustine apararea statului de drept!", au declarat pentru Europa Libera surse autorizate de la Palatul Elysee.De asemenea, Macron va sustine o conferinta de presa la finalul summit-ului.La summit-ul de la Sibiu, liderii tarilor din UE vor stabili prioritatile blocului european pentru urmatorii cinci ani, care vor fi definitivate in iunie, dupa alegerile pentru Parlamentul European in urma carora va fi desemnata si noua Comisie Europeana.Vezi si Summit-ul de la Sibiu: Franta si alte sapte tari vor sustine adoptarea unor obiective ambitioase privind mediul: Zero emisii pana in 2050Vezi aici mai multe informatii si detalii legate de programul summit-ului de la Sibiu.Citeste si:Iohannis s-a dus in inspectie inaintea summit-ului de la SibiuTusk invita liderii europeni la Sibiu: Vom formula Agenda Strategica 2019-2024Trei proteste anuntate la Sibiu, chiar in ziua summit-ului UECati bani va da MAE pe mancarea strainilor veniti la summit-ul de la Sibiu ...citeste mai departe despre " Franta e "serios ingrijorata" de derapajele Romaniei de la respectarea statului de drept " pe Ziare.com