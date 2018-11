Gabriel Biris: Declaratia lui Teodorovici despre permisele de munca ii putea frange cariera politica, dar e parte dintr-un plan

Intr-o postare pe Facebook , Gabriel Biris s-a aratat intrigat de cateva declaratii facute luni, la conferinta Bucharest Food Summit, unde Sorin Rosca Stanescu a vorbit despre "cat de mult rau ne face UE ca ne ia oamenii", afirmand si ca Ilan Laufer nu a fost numit ministru pentru ca el pregatea "un proiect de lege cu adevarat patriotic pentru a readuce pe cei plecati in tara: statul sa le dea casa, masina, bani ca sa isi inceapa afacerea, iar Iohannis nu vrea binele romanilor!". Mai mult, la aceeasi conferinta Iulian Iancu (PSD) a sustinut ca "Germania s-a ridicat cu forta de munca din Romania"."De abia mai tarziu, dupa ce am auzit enormitatea spusa de dl Teodorovici (imposibil ca domnia sa sa nu stie ca libera circulatia a capitalului, a marfurilor si a fortei de munca este chiar unul din motivele principale pentru care s-a creat UE!) am realizat ca oamenii astia chiar au un plan. (...) Nici dl Teodorovici, nici dl Rosca Stanescu si nici dl Iancu nu abordeaza un asemenea subiect (simultan!) daca nu ar avea un plan... (...) Scrie la manual, la manualul NKVD/Beria: creeaza dusmani (ai poporului) si incep lupta cu dusmanul creat chiar de ei.Nu voi fi surprins deloc daca voi vedea din ce in ce mai multe trompete perorand pe aceasta tema: furtul de catre statele vestice bogate a fortei de munca din Romania, forta de munca care a mai fost si educata si formata pe banii sarmanei noastre tarisoare (...) Manipularea (si pe acest subiect) a inceput deja. Aceasta este cheia in care inteleg declaratia dlui ministru Teodorovici. UE este noul dusman...", a scris Gabriel Biris pe Facebook.Contactat de Ziare.com pentru o detaliere a argumentelor in favoarea acestei ipoteze, Gabriel Biris a subliniat: "Eu il cunosc foarte bine pe Eugen Teodorovici, e un tip supersmart"."Chiar daca mai are un apetit sa creeze senzational, o astfel de declaratie ii poate frange cariera politica si nu ar fi facut-o daca nu ar fi avut un plan, pentru ca el isi doreste foarte mult sa ajunga premier.Cuplati si cu ce a spus Sorin Rosca Stanescu (despre care stim ca intotdeauna are o agenda) si ...citeste mai departe despre " Gabriel Biris: Declaratia lui Teodorovici despre permisele de munca ii putea frange cariera politica, dar e parte dintr-un plan " pe Ziare.com