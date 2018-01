Gabriela Firea il ataca, in premiera, pe Dragnea dar nu il iarta nici pe Tudose: Aruncam in aer tot ceea ce am realizat

"In familia politica ar trebui ca sarcinile sa fie impartite asumat ca in familia de acasa. Cu sinceritate si ganduri bune. Dar, din nefericite, agenda inceputului de an e dominata de tensiunile din PSD. De impartirea in tabere, grupari, zone de interes", a inceput postarea pe Facebook Gabriela Firea, care contine si doua fotografii, cu sotul si copiii.Ea sustine ca atitudinea colegilor sai de partid e gresita, pentru ca au castigat impreuna alegerile si tot impreuna au avut rezultate bune la guvernare."Acum pare ca aruncam in aer tot ceea ce am realizat. Iar cel mai mult pierd cetatenii, cei care ne-au acordat increderea si ne-au votat", continua edilul Capitalei.Gabriela Firea il critica apoi pe Liviu Dragnea pentru lipsa unei consultari in forurile partidului la nominalizarea premierilor Grindeanu si Tudose.In viziunea sa, "o analiza democratica reala, in forurile de conducere ale partidului, ne-ar fi ferit de cele doua crize politice".Totodata, Firea il crtitica si pe premierul Mihai Tudose: "Cei doi lideri, presedintele si premierul, au obligatia de a inceta imediat disputele politice! Au gresit amandoi. Acum trebuie sa indrepte lucrurile. Amandoi!", a punctat aceasta.Ea mai spune ca premierul a stiut cand a fost numit care era structura guvernului."Daca nu-i placea 'Trabantul', cum il numeste acum (guvernarea - n.red.), nu trebuia sa se suie in el. Eu cred ca a fost o 'Dacie', de-a noastra, care in 2017 a luat primul loc in Europa in competitia cresterii economice. Si nu ar trebui sa ne batem joc de acest rezultat, pentru ca romanii asteapta foarte mult de la noi", opineaza Gabriela Firea.Ea le cere celor doi lideri sa se gandeasca in primul rand la romani, sa accepte ca depind unul de celalalt. Pana la urma, spune primarul Capitalei, asa e in democratie: partidul nu poate conduce fara un guvern, iar guvernul nu poate functiona fara o majoritate parlamentara."Cei doi lideri au OBLIGATIA sa gaseasca o cale de colaborare. Sa isi asume, cat mai urgent, eventual in scris, principiile acestei colaborari. E o obligatie in primul fata de cetateni si apoi fata de partid. Structura politica a guvernului o stabileste Coalitia majoritatii parlamentare iar mo ...citeste mai departe despre " Gabriela Firea il ataca, in premiera, pe Dragnea dar nu il iarta nici pe Tudose: Aruncam in aer tot ceea ce am realizat " pe Ziare.com