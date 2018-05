"In calitate de primar general al Romaniei, le transmit si eu invitatilor nostri speciali un bun venit la Bucuresti, un bun venit in Romania", a declarat Gabriela Firea, in alocutiunea sa din deschiderea celei de a doua editii a conferintei "Connecting Europe through Innovation", un eveniment organizat de colega sa de partid, europarlamentarul Claudia Tapardel.Imaginile difuzate de StirileProTV.ro arata ca primarul Bucurestiului, Gabriela Firea, s-a prezentat ca primar al Romaniei extrem de natural, fara nicio urma de sovaiala.Din agenda evenimentului gazduit de Palatul Parlametnului reiese ca la conferinta de nivel inalt (high level conference - eng.) au participat "Comisarului pentru Piata Interna, Industrie, Antreprenoriat si IMM-uri, Elzbieta BIENKOWSKA, Presedintele Camerei Deputatilor Liviu DRAGNEA, Prim Ministrul Viorica DANCILA si contributia Secretarului General a Organizatiei Mondiale a Turismului Zurab POLOLIKASHVILI, Comisarul European pentru Transporturi Violeta BULC, Comisarul European pentru Economie Digitala Mariya GABRIEL si Presedintele Parlamentului European Antonio TAJANI (tbc) "'. ...citeste mai departe despre " Gabriela Firea s-a prezentat intr-o conferinta la nivel inalt cu oficiali europeni drept primarul Romaniei " pe Ziare.com