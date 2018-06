Ratas a evitat sa inceapa declaratia de presa inainte de a rearanja steagul tarii sale, care era pus cu susul in jos, relateaza Antena 3.Astfel, drapelul eston era arborat cu treimea alba in sus, in loc sa fie cu cea albastra, asa cum ar fi normal. In imagini se poate observa cum Dancila asteapta asezata in timp ce Ratas reaseaza steagul.In ce o priveste pe Dancila, aceasta a fost sambata in capitala Estoniei, Tallinn, dupa care a ajuns la Constanta, in cursul serii, pentru a inaugura primul zbor direct intre Romania si Estonia.Citeste si: Dancila, o noua gafa: A uitat numele premierului eston si a cerut ajutor din priviri (Video) ...citeste mai departe despre " Moment jenant la intalnirea lui Dancila cu omologul eston: Premierul a rearanjat steagul Estoniei, care era pus gresit " pe Ziare.com