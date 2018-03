"Anul acesta, din cauza incompetentei in forma continuata a ministrilor PSD, Romania va pierde aproape un miliard de euro din fondurile europene alocate, prin procedura de decommitment. Adica UE ne va lua banii de proiecte pe care n-am fost in stare sa-i cheltuim in patru ani. Si acesta este doar inceputul dezastrului.Sunt semnale clare dinspre Bruxelles ca ni se vor suspenda in curand cateva Programe Operationale. Alte sute de milioane. Am avertizat asupra acestui lucru la inceputul anului, in raportul meu privind situatia fondurilor europene in 2017 sub conducerea PSD", avertizeaza Cristian Ghinea, pe pagina sa de Facebook "Viorica Dancila e nervoasa pentru ca toate astea i se vor sparge ei in cap si ar vrea sa scape de Rovana Plumb. Cele doua preferate ale lui Dragnea sunt la cutite si se pregatesc sa dea vina una pe alta. As zice sa luam popcorn pentru ca va fi spectaculos, dar adevarul este ca ratam sansa de dezvoltare cu bani europeni. Pacat!", transmite deputatul USR.Nu in ultimul rand, acesta a mai dezvaluit ca o echipa a oficiului european antifrauda, OLAF, se afla chiar acum la Ministerul Finantelor Publice."La MFE lumea e agitata zilele acestea de cu totul altceva - o vizita a inspectorilor Oficiului European de Lupta Antifrauda (OLAF) ", a precizat Ghinea.Citeste si: Dragnea, urmarit penal in dosarul Tel Drum. OLAF vine cu precizari si cere recuperarea celor 21 de milioane de euroV.D. ...citeste mai departe despre " Ghinea: Pierdem fonduri de un miliard de euro. Rovana e pe faras, iar OLAF e la Bucuresti " pe Ziare.com