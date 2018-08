Interpelare parlamentara pentru Carmen Dan: Care a fost cantitatea de gaze utilizate pe 10 august in Piata Victoriei?

"Carmen Dan, ti-e limpede ca vei raspunde la un moment dat, alaturi de echipa ta manevrata politic din conducerea Jandarmeriei, pentru tot balamucul generat pe 10 august, nu-i asa?! Iata intrebarea din interpelarea deja pregatita. In contextul evenimentelor care au avut loc in seara de 10 august va solicit sa precizati urmatoarele:- Care au fost efectivele de jandarmi desfasurate in Piata Victoriei;- Care a fost cantitatea de substante iritante lacrimogene, grenade, alte materiale specifice etc utilizate pe 10 august in Piata Victoriei si de ce fel au fost ele;- De cate ori s-au utilizat jeturile de apa impotriva manifestantilor;- Ce numar de jandarmi calare au fost mobilizati in Piata Victoriei si care a fost numarul de caini-politisti folositi in misiune".Acesta este postarea senatorul PNL, Alina Gorghiu, pe Facebook Interpelarea este o cerere adresata Guvernului de un grup parlamentar, de unul sau mai multi deputati, prin care se solicita explicatii asupra politicii Guvernului in probleme importante ale activitatii sale interne sau externe.Alina Gorghiu a adaugat ca desi a trecut aproape o saptamana de la protestul din 10 august si apar tot mai multe semne de intrebare si nimeni nu isi asuma raspunderea pentru evenimentele de atunci."Radiografia saptamanii trecute de la miting arata prost! Numarul plangerilor penale depuse la Parchetul Militar in legatura cu evenimentele din 10 august a ajuns la 206! Va indemn pe toti sa-i incurajam pe cei care au suferit sa depuna plangere. In acelasi timp autoritatile nu explica suficient ce gaze au fost folosite in Piata Victoriei, in contextul in care unii participanti reclama stari de rau si chiar solicita ajutor medical.Halal lipsa de transparenta! Iar concluzia e si mai trista: Maine se va implini o saptamana de la evenimentele din 10 august si nu apar decat semne de intrebare si deloc asumari ale raspunderii! Nicio demisie", a completat Gorghiu pe reteaua de socializare.Interventia jandarmilorJandarmii au intervenit in forta, pe 10 august, cu gaze lacrimogene si tunuri de apa, in Piata Victoria, pentru a dispersa protestatarii anti-PSD aflati in fata sediului Executivului. Peste 450 de persoane, intre care 35 de jandarmi, au primit ingrijiri ...citeste mai departe despre " Interpelare parlamentara pentru Carmen Dan: Care a fost cantitatea de gaze utilizate pe 10 august in Piata Victoriei? " pe Ziare.com