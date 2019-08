Grupurile civice solicita AEP si MAE sa-i informeze de urgenta pe romanii din diaspora despre alegerile prezidentiale

Cele doua tururi ale alegerilor prezindentiale din acest an vor avea loc pe 10 si respectiv 24 noiembrie, conform calendarului stabilit de Guvern, iar romanii din strainatate se pot inscrie online pentru a vota, in sectii sau prin corespondenta, pana la data de 11 septembrie 2019."Va rugam sa actionati cu celeritate in implementarea propunerilor noastre, stiut fiind ca pana la implinirea termenului limita de inscriere pe site mai sunt 5 saptamani, iar pentru organizarea efectiva a alegerilor mai sunt aproximativ 4 luni", se arata intr-o scrisoare deschisa trimisa luni presedintelui AEP si ministrului de Externe de mai multe organizatii ale societatii civile.Acestea semnaleaza ritmul foarte scazut al inregistrarilor online."In prima saptamana, de la lansare, am monitorizat informatiile publicate in timp real pe www.votstrainatate.ro si am constatat urmatoarele. Media zilnica a inscrierilor pentru votul in sectia de votare este de aproximativ 470, iar media zilnica a inscrierilor pentru votul prin corespondenta este de aproximativ 425 de persoane.Un calcul probabilistic demonstreaza ca daca media de interes pentru inregistrarea pe site a cetatenilor cu drept de vot se pastreaza pana la implinirea termenului limita de inscriere, atunci pe 11 septembrie 2019, se vor fi inscris aproximativ 21.600 la votul in sectia de vot si aproximativ 19.500 de cetateni la votul prin corespondenta.Conform datelor centralizate de MAE de la misiunile diplomatice, in lume sunt 5,6 milioane de romani, dintre care 700.000, cu pasapoarte CRDS, asa dupa cum informeaza AEP.Raportat la numarul cetatenilor romani cu drept de vot din diaspora ne dam seama ca cifra finala nu va reflecta nevoia reala de prezenta la vot a cetatenilor, asa dupa cum se cunoaste din istoricul ultimelor scrutine", se arata in scrisoarea deschisa.Citeste si:Alegeri prezidentiale: Cati romani din strainatate s-au inscris online. Atentie la termene si proceduri!Alegeri prezidentiale: Romanii din Italia cer MAE inca 30 de noi sectii de votare in LombardiaSemnatarii documentului subliniaza ca doar autoritatile statului pot lua masuri cu impact real asupra comunitatilor din diaspora, motiv pentru care cer institu ...citeste mai departe despre " Grupurile civice solicita AEP si MAE sa-i informeze de urgenta pe romanii din diaspora despre alegerile prezidentiale " pe Ziare.com