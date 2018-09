Guvern: Familiile care adopta copii sa primeasca 600 de lei pe luna de la stat

Pe ordinea de zi de joi a Guvernului figureaza un proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei."Reglementarea de noi stimulente financiare care sa sustina decizia unei familii de a adopta, cu scopul identificarii cat mai rapide a unei familii adoptive pentru copiii aflati in sistemul de protectie.Stimulentele financiare cresc progresiv si vizeaza sustinerea familiilor care adopta copii de varsta mai mare, cu handicap ori care fac parte dintr-un grup de frati", se arata in nota de fundamentare a proiectului de lege.Astfel, actul normativ prevede ca "adoptatorul sau familia adoptatoare beneficiaza, cu titlul de sprijin financiar, de o indemnizatie lunara, raportata la indicatorul social de referinta, in cuantum de 1,20 ISR (600 lei), pentru fiecare copil care, la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de incuviintare a adoptiei, se afla in una din urmatoarele situatii:a) avea varsta cuprinsa intre 3 si 6 ani;b) era incadrat in grad de handicap usor sau mediu;c) facea parte dintr-un grup de 2 frati adoptabili impreuna".Cuantumul indemnizatiei se majoreaza cu 50% pentru cazul in care la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de incuviintare a adoptiei copilul se afla in una din urmatoarele situatii:a) avea implinita varsta de 7 ani;b) era incadrat in grad de handicap accentuat sau grav, infectat HIV sau bolnav SIDA;c) face parte dintr-un grup de cel putin 3 frati adoptabili impreuna.De asemenea, proiectul de lege prevede ca adoptatorul sau familia adoptatoare care a adoptat unul sau mai multi copii beneficiaza, pentru fiecare copil adoptat, de o suma fixa in cuantum de 1.500 lei pe an, destinata asigurarii unor servicii de recuperare/reabilitare medicale, psihologice sau de alta natura si a caror nevoie a fost stabilita ca urmare a recomandarilor unui medic, psiholog sau asistent social.Aceasta suma se acorda pe durata etapei de monitorizare postadoptie."Acordarea unei sume de 200 lei/zi/persoana destinata acoperirii cheltuielilor de cazare si transport realizate de adoptator sau familia adoptatoare in vederea participarii la procedura potrivirii practice cu un copil avand domiciliul in alt judet ...citeste mai departe despre " Guvern: Familiile care adopta copii sa primeasca 600 de lei pe luna de la stat " pe Ziare.com