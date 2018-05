Guvernul a adoptat un proiect de lege privind realizarea strategiei "Romania 2040"

"O actualizare a Strategiei 2020 (...) pentru urmatorii 20 de ani, deci pana in 2040. Acest proiect de lege (...) urmeaza sa fie transmis Parlamentului pentru a fi imbunatatit, daca este cazul, si ulterior adoptat", a declarat Nelu Barbu la Palatul Victoria.El a precizat ca acest proiect cuprinde obiectivele propuse a fi realizate pe termen lung, linii directoare cu privire la dezvoltarea economica/sociala si setul de politici publice/strategice ce ar trebui implementate."Strategia se va elabora prin consens national, va cuprinde scenarii si politici publice alternative pentru atingerea obiectivelor asumate si, evident, in concordanta cu toate strategiile si directiile de dezvoltare pe termen mediu si lung asumate la nivelul Uniunii Europene", a spus Nelu Barbu.El a mai aratat ca proiectul de lege prevede infiintarea Comisiei Romania 2040, un organism consultativ fara personalitate juridica si care are drept scop "pregatirea proiectului de strategie, fundamentarea acesteia, realizarea de scenarii de dezvoltare si armonizare, integrarea contributiilor institutiilor publice, a partidelor politice si organizatiilor neguvernamentale"."Din Comisie, care va fi condusa de presedintele Camerei Deputatilor, vor face parte reprezentanti ai Guvernului, ai Presedintiei, ai partidelor parlamentare, reprezentanti ai Comisiilor de specialitate din cele doua Camere ale Parlamentului, reprezentanti ai Academiei Romane, ai Consiliului de Programare Economica si ai Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza. De asemenea, in componenta Comisiei vor fi incluse si personalitati ale stiintei, din mediul academic si universitar, desemnate la propunerea Consiliului de Programare Economica", a mai spus Nelu Barbu.Potrivit acestuia, comisia isi va desfasura activitatea in perioada 1 iunie 2018 - 1 iunie 2019."Elaborarea Strategiei de dezvoltare se va realiza prin fundamentarea a trei scenarii - optimist, moderat si pesimist -, diferentiate in raport cu premisele, obiectivele si liniile directoare stabilite de aceasta Comisie", a aratat Nelu Barbu.Actul normativ mai prevede organizarea, de catre comisie, de dezbateri publice sub forma unor forumuri nationale, cu participare deschisa, in care vor fi prezentate rezultate de etapa."Tot in proiectul de lege se prec ...citeste mai departe despre " Guvernul a adoptat un proiect de lege privind realizarea strategiei "Romania 2040" " pe Ziare.com