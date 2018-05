Guvernul a aprobat ordonanta de urgenta privind parteneriatul public privat. Ce prevede

OUG ofera si posibilitatea realizarii unor proiecte care presupun exclusiv operarea unui serviciu public.Printre elementele principale ale parteneriatului public-privat se afla durata de cel putin 5 ani a raporturilor contractuale, care sa permita partenerului privat recuperarea investitiei si realizarea unui profit rezonabil, finantarea proiectului, in principal din fonduri private si, dupa caz, prin punerea in comun a fondurilor private cu fonduri publice sau distribuirea riscurilor intre partenerul public si partenerul privat, in functie de capacitatea fiecarei parti contractante de a evalua, gestiona si controla un anumit risc, transmite Guvernul.Finantarea investitiilor se va asigura integral de catre partenerul privat sau de ambele parti, iar cota de contributie a partenerului public la finantarea investitiilor, reprezentata de resurse financiare de alta natura decat fonduri externe nerambursabila si contributia nationala aferenta unor astfel de fonduri nu poate depasi 25 la suta din valoarea totala a investitiei.De asemenea, actul normativ adoptat joi de Guvern prevede realizarea, in termen de un an, a unui Fond special de finantarea a contractelor de parteneriat public-privat care intra in categoria proiectelor strategie. Fondul va fi constituit din venituri publice provenind din resurse financiare fiscale si nefiscale, inclusiv subventii, prevazute de legea speciala de infiintare a respectivului fond special.Prin contractul incheiat cu partenerul privat, mai arata actul normativ, statul poate transmite sau constitui, in favoarea societatii de proiect, dreptul de a coelcta si utiliza pentru derularea proiectului tarife de la utilizatorii bunului sau bunurilor sau serviciului public ce formeaza obiectul contractului.Pentru realizarea proiectului stabilit in contract, statul va realiza un studiu de fundamentare, care va fi aprobat de catre Guvern sau autoritatile deliberative, contractul va fi atribuit, apoi aprobat in urma finalizarii negocierilor si initializat de catre parti de Guvern si semnat."Investitorul privat desemnat castigator al procedurii de atribuire care incheie un contract de parteneriat public-privat dobandeste calitatea de partener privat. Partenerul public are obliga ...citeste mai departe despre " Guvernul a aprobat ordonanta de urgenta privind parteneriatul public privat. Ce prevede " pe Ziare.com