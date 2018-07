Guvernul a avut degeaba doua sedinte. Parlamentarii n-au venit la munca sa dezbata ordonantele de urgenta

"Astazi (joi - n.r.) este ultima zi in care suntem in sesiune extraordinara. Se presupune ca toti colegii senatori ar trebui sa fie in activitate, in circumscriptii sau in Comisii. Senatul a fost sesizat cu Ordonante de urgenta adoptate in sedinta de Guvern de joia trecuta, de marti si de astazi si era obligatia Biroului permanent sa le constate si sa le reparizeze catre Comisii. Din pacate, au fost sase colegi prezenti din cei 13, nu am putut sa tinem sedinta, motiv pentru care o sa existe in viitor o alta sedinta a Biroului permanent sa repartizeze catre Comisii aceste Ordonante de urgente", a anuntat Claudiu Manda.Manda a mai spus ca este foarte posibil ca pana la sesiunea ordinara din septembrie a Parlamentului sa nu mai fie convocat niciun Birou permanent.Alineatul (5) al articolului 115 din Constitutie spune ca: " Ordonanta de urgenta intra in vigoare numai dupa depunerea sa spre dezbatere in procedura de urgenta la Camera competenta sa fie sesizata si dupa publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei. Camerele, daca nu se afla in sesiune, se convoaca in mod obligatoriu in 5 zile de la depunere sau, dupa caz, de la trimitere. Daca in termen de cel mult 30 de zile de la depunere, Camera sesizata nu se pronunta asupra ordonantei, aceasta este considerata adoptata si se trimite celeilalte Camere care decide de asemenea in procedura de urgenta".Doua sedinta de guvern, societatea in alertaParlamentul s-a aflat in sesiune extraordinara din 2 iulie pana joi. In mod normal, Parlamentul trebuia sa intre in vacanta la 1 iulie, insa a fost convocata sesiune extraordinara pentru a fi trecute legi dorite de PSD si ALDE. Astfel, au fost votate modificarile la Codul Penal, dar si Codul administrativ, care prevede pensii speciale pentru alesii locali.Modificarile votate la Codurile Penale au fost contestate la CCR si magistratii au decis sa le discute in toamna, astfel ca surse politice au sustinut ca Liviu Dragnea ia tot mai serios in considerare ca Guvernul sa dea o ordonanta de urgenta pentru ele.Si in aceasta saptamana au avut loc nu una, ci doua sedinte de guvern, tocmai motivat de faptul ca Parlamentul este inca in activitatea ...citeste mai departe despre " Guvernul a avut degeaba doua sedinte. Parlamentarii n-au venit la munca sa dezbata ordonantele de urgenta " pe Ziare.com