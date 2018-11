Guvernul a delegat atributiile lui ministrului Negrescu inca de vineri. Inca e neclar daca a fost demitere sau demisie

"Conform dispozitiei prim-ministrului din sedinta de Guvern din 09.11.2018, atributiile legale ale ministrului delegat pentru Afaceri europene referitoare la reprezentarea si gestionarea dosarelor CAG (Consiliul Afaceri Generale, la care participa ministrii de Afaceri europene din statele membre) vor fi indeplinite si asigurate de acum incolo de un alt reprezentant al Guvernului. In acord cu instructiunile primite la nivel ministerial, toata documentatia pregatita pentru buna reprezentare a intereselor Romaniei a fost deja inaintata celor desemnati sa participe", se arata intr-o postare pe pagina de Facebook Afaceri Europene - MAE Romania.Demisie sau demitere?Presa centrala a relatat sambata ca ministrul delegat pentru Afaceri europene, Victor Negrescu, si-ar fi depus demisia din functie. Insa, pe masura ce au aparut tot mai multe informatii pe acest subiect, a devenit tot mai incert daca Negrescu a fost demis sau si-a dat el demisia.Intrebata, la un post de televiziune, daca poate confirma aceasta informatie, Rovana Plumb, ministru al Fondurilor Europene, a precizat: "Din cate inteleg, s-a produs aceasta demisie a domnului Negrescu".Duminica, Negrescu a facut o serie de precizari pe Facebook legate de pregatirea preluarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului UE."Cel mai important lucru este ca tot procesul de pregatire a Presedintiei Romaniei la Consiliul UE este in grafic atat pe dimensiunea politica, cat si logistica. Totul este deja gata in masura in care nu se doresc schimbari majore fata de planurile aprobate de Guvernul Romaniei sau de consiliul interministerial privind Presedintia Consiliului UE prezidat de primul-ministru", a sustinut el."Interesant este ca acum doua zile activitatea noastra era considerata ca fiind foarte buna, cu rezultate. Ramane de analizat daca atacarea cu agresivitate in presa, la doar cateva minute dupa ce un zvon a aparut miraculos pe surse, a unui coleg de Guvern si de partid este normala si o reala dovada de colegialitate si sustinere. Am spus-o inca din momentul in care am parasit functia de europarlamentar pentru aceasta responsabilitate: Nu am mize personale! Este o onoare pentru mine sa reprezint Romania!", a scris Negrescu, ...citeste mai departe despre " Guvernul a delegat atributiile lui ministrului Negrescu inca de vineri. Inca e neclar daca a fost demitere sau demisie " pe Ziare.com