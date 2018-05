Guvernul a modificat din nou Legea salarizarii, pentru bugetarii care au inceput sa castige mai putin, dupa ce le-au crescut salariile

Astfel, au fost scoase garzile din procentul de 30 la suta prevazut pentru plafonarea sporurilor, iar spitalele de monospecialitate si serviciile de ambulanta vor putea depasi acest plafon.Documentul adoptat, miercuri, de Guvern stabileste "introducerea unor corectii pentru acele categorii de personal ale caror drepturi salariale nete aferente lunii martie sunt mai mici decat cele platite in luna februarie 2018, corectii care vor acoperi diferenta si care vor fi actualizate in functie de evolutia drepturilor salariale individuale stabilite potrivit legii"."Este vorba de acele modificari agreate cu reprezentantii sindicatelor si managerii de spitale, aceste modificari au fost agreate in urma discutiilor pe care premierul si ministrii de resort le-au avut cu reprezentantii managerilor si reprezentantii sindicatelor", a declarat Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al Guvernului, la finalul sedintei.Potrivit acestuia, in domeniul Sanatatii, s-a prevazut scoaterea garzilor din calculul procentului de 30 la suta, in conditiile in care acestea sunt obligatoriii pentru continuitatea serviciilor oferite."Unitatile sanitare de monospecialitate, serviciile judetele de ambulanta si Serviciul de Ambulanta al municipiului Bucuresti vor putea beneficia de majorarea procentului care se aplica asupra sumei salariilor de baza. Se creeaza posibilitatea depasirii procentului stabilit de ordonatorul principal de credite pentru unitatile de monospecialitate si serviciile de ambulanta si asigurarea sumelor necesare, in scopul acordarii sporurilor prevazute de Regulamentul-cadru la limita minima, pentru toate categoriile de personal care intra sub incidenta regulamentului", a mai spus Nelu Barbu.In plus, OUG adoptata miercuri aduce modificari in ceea ce priveste stabilirea salariilor de baza pentru functiile de director de ingrijiri, asistent sef serviciu de ambulanta si asistent medical sef, in functie de salariul de baza aferent functiei de asistent sef si, respectiv, asistent medical principal cu studii superioare.Se aduc, de asemenea, modificari in domeniul Educatiei, fiind prevazute, printre altele, acordarea indemnizatiei de hrana si pentru personalul din cadrul invatamantului superior c ...citeste mai departe despre " Guvernul a modificat din nou Legea salarizarii, pentru bugetarii care au inceput sa castige mai putin, dupa ce le-au crescut salariile " pe Ziare.com