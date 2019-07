Guvernul a modificat ordonanta de urgenta pe Codul administrativ, la o saptamana dupa ce a adoptat-o: Noi facilitati pentru minoritati

Codul administrativ a fost adoptat saptamana trecuta de Guvern, dar pana acum nu a fost publicat in Monitorul Oficial, asa ca nu a intrat in vigoare."Codul Administrativ pastreaza prevederea potrivit careia in unitatile administrativ teritoriale in care cetatenii apartinand unei minoritati nationale au o pondere de peste 20% din numarul locuitorilor stabilit la ultimul recensamant, autoritatile Administratiei Publice Locale, institutiile publice aflate in subordinea acestora precum si serviciile publice deconcentrate asigura folosirea in raportul cu acestia si a limbii minoritatii nationale respective in conformitate cu prevederile Constitutiei, ale Codului Administrativ si ale tratatelor internationale la care Romania este parte, deci se mentine acea prevedere cu 20%.Insa in baza principiilor autonomiei locale se acorda dreptul Autoritatilor Publice Locale de a decide prin hotarare de consiliu utilizarea limbii minoritatilor si in situatiile in care nu se atinge ponderea de 20% asa cum a decis Parlamentul", a anuntat purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, la finalul sedintei Executivului.O alta modificare vizeaza inlocuirea sintagmei in forma "bilingv" cu sintagma "in limba romani si in limba minoritatilor", in cazul in care in comunitate traiesc mai multe minoritati."Se inlocuieste sintagma in forma bilingv cu sintagma in limba romana si in limba minoritatilor nationale pentru o mai multa claritate, cu titlul de exemplu: sa spunem ca exista o localitate in care potrivit recensamantului sunt etnici romani, etnici germani, etnici maghiari si se intrunesc conditiile prevazute in legislatie astfel incat sa poata fi utilizata limba minoritatilor nationale pe afisarea placutelor de identificare a localitatii.Daca sunt indeplinite aceste conditii legale pentru afisarea numelui localitatii si in limba minoritatilor nationale, numele localitatii va fi afisat in limba romana, in limba germana si in limba maghiara.Era necesara aceasta clarificare, pentru ca bilingv putea duce la o situatie in care sa spunem ca intr-o localitate aveam 40% etnici germani, 35% etnici maghiari si restul etnici romani, si atunci daca pastram bilingv ar fi fost prime ...citeste mai departe despre " Guvernul a modificat ordonanta de urgenta pe Codul administrativ, la o saptamana dupa ce a adoptat-o: Noi facilitati pentru minoritati " pe Ziare.com