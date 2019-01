Guvernul a pus pe site ordinea de zi a sedintei de vineri: Nici urma de ordonanta Toader pana acum

Asta nu inseamna ca, daca toti pasii procedurali vor fi indepliniti pana atunci, ordinea de zi nu va putea fi suplimentata cu acest punct. Pentru ca OUG sa intre in sedinta de guvern este insa nevoie de avize de la mai multe institutii, inclusiv de la CSM.Intre proiectele de acte normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 25 ianuarie 2019 figureaza mai multe proiecte de hotarare, printre care si cel privind "aprobarea modelului steagului municipiului Rosiorii de Vede, judetul Teleorman", un memorandum si 9 proiecte de puncte de vedere cu privire la tot atatea initiative legislative.Pe lista figureaza, printre altele, si un proiect de hotarare privind declasificarea documentelor elaborate anterior datei de 31 decembrie 1989 de persoane juridice de drept public sau privat si aflate in fondul arhivistic al Ministerului Afacerilor Externe, care poate fi consultat pe site."Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agenda pot suferi unele modificari in urma dezbaterilor din cadrul sedintei Guvernului Romaniei", se precizeaza in repetate randuri in informarea de presa.Sedinta de guvern este organizata in contextul in care ministrul Tudorel Toader a anuntat ca pregateste o ordonanta de urgenta prin care sa se extinda termenul contestatiei in anulare la toate cazurile de condamnari de la ICCJ din ultimii 4 ani. In plus, premierul Viorica Dancila s-a aratat convinsa de justetea acestei decizii.In schimb, Guvernul Romaniei a fost luat la intrebari si aspru criticat la Bruxelles pentru intentia sa.Citeste si: Ordonanta anuntata de Toader pentru condamnatii completurilor de 5 incalca deciziile CCR si jurisprudenta CEDO. Cine sunt cei care ar putea sa scapeAvertisment de la Comisia Europeana pe ordonanta anuntata de Toader pentru condamnatii VIPDancila: Faptul ca vrem sa dam aceasta OUG nu impiedica cu nimic lupta impotriva coruptieiEuroparlamentarii il intreaba pe Toader despre ordonantele date, el le explica "statul de drept": CCR extrage veninul din legiContactat de Agerpres miercuri seara pentru o reactie, purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a sustinut ca Executivul "va actiona pentru respectarea valorilor europene, apararea drepturilor si libertatilo ...citeste mai departe despre " Guvernul a pus pe site ordinea de zi a sedintei de vineri: Nici urma de ordonanta Toader pana acum " pe Ziare.com