Guvernul a schimbat prin OUG modul de alegere a presedintilor de consilii judetene

Mai exact, acestia vor fi din nou alesi prin vot secret de catre cetateni. Vicepremierul Daniel Suciu a declarat la finalul sedintei de guvern ca votul este esenta democratiei, iar oamenii au posibilitatea sa isi aleaga direct reprezentantii."Am adoptat OUG care este foarte bine venita. Una dintre lectiile pe care trebuie sa le invatam cu totii este ca votul este esenta democratiei si atata timp cat oamenii au posibilitatea sa isi aleaga direct reprezentantii trebuie sa facem si noi acelasi lucru.Pana acum, daca primarul era ales prin vot uninominal, presedintele de CJ era ales ca urmare a votului consilierilor judeteni. Ma bucur ca Guvernul a adoptat aceasta masura, sa aducem cetateanul aproape de actul decizional. Una dintre cele mai importante si reprezentative functii la nivelul judetului trebuie sa fie aleasa direct, uninominal, prin vot secret de toti cetatenii", a spus Daniel Suciu.Iata criticile aduse de Iohannis acestei ordonante de urgentaTotodata, vicepremierul a mai declarat ca din 34 de presedinti de Consiliu Judetean, 29 sustin votul uninominal."Am avut consultari cu Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene si am si nominal parerile a 34 de presedinti de CJ reprezentand toate fortele politice care au presedinti in teritoriu. Din cei 34 de presedinti care au trimis puncte de vedere, 29 sustin aceasta modificare a legislatiei, iar dintre acesti 29 sunt inclusiv reprezentanti ai partidelor care astazi sunt in opozitie. Ma refer la presedinti de CJ ai PNL. Va dau exemple: Alba, Arad, Brasov, Calarasi, Sibiu si Suceava", a mai declarat Suciu.La randul sau, premierul Viorica Dancila afirmase la inceputul sedintei de guvern ca respecta dorinta cetatenilor de a avea un rol mai important in ceea ce priveste alegerea factorilor de decizie."Avem in sedinta de azi un act normativ prin care modificam modul de alegere a presedintelui consiliului judetean. Am inteles mesajul cetatenilor, respectiv dorinta de a avea un rol mai important in ceea ce priveste alegerea factorilor de decizie si de a-si exprima in mod direct optiunea de vot cu privire la cei care iau decizii pentru comunitate.Vom modifica legislatia astfel incat presedintele de consiliu judetean sa fie ales din nou prin vot direct de comunitatea locala. Revenirea la votul uninominal va creste legitimitatea, reprezentativitatea si stabilitat ...citeste mai departe despre " Guvernul a schimbat prin OUG modul de alegere a presedintilor de consilii judetene " pe Ziare.com