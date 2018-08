"Transpunem in legislatia nationala o directiva europeana importanta in acest domeniu - este vorba despre Directiva europeana 2302/2015. Este o transpunere integrala. Prin aceasta transpunere se asigura garantarea pachetelor de servicii turistice in proportie de 100%, un subiect discutat intens in ultimii ani, dar si in ultima perioada cu reprezentantii Comisiei Europene", a explicat purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, la finalul sedintei Executivului.Potrivit acestuia, solutiile introduse prin ordonanta pentru garantarea pachetelor turistice in proportie de 100% sunt: polite de asigurare, scrisori de garantie bancara si un fond mutual la care lucreaza Ministerul Turismului si Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT)."Au fost discutii cu asiguratorii, care au pregatit deja un pachet pentru astfel de asigurare pentru agentiile de turism", a mai spus Nelu Barbu.Totodata, actul normativ se refera si la turistii romani aflati in dificultate in strainatate."Politele de asigurare vor cuprinde inclusiv aceasta parte de asigurare a transportului a turistilor aflati in strainatate inapoi in Romania pentru situatii exceptionale. Au ramas acolo din diferite motive sau sunt probleme legate de vreme sau au probleme legate de modul in care un operator si-a respectat sau nu contractul pe care turistii l-au incheiat cu el", a conchis purtatorul de cuvant al Guvernului. ...citeste mai departe despre " Guvernul a transpus Directiva UE privind garantarea pachetelor turistice in proportie de 100% " pe Ziare.com