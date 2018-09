"In sedinta de Guvern de azi, la propunerea Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, a fost adoptata o hotarare de guvern privind ajutoare de urgenta, in valoare de peste 760.000 de lei, pentru sprijinirea a 210 familii sau persoane aflate in situatii de necesitate.Suma exacta este 761.200 de lei, pentru 210 familii si persoane singure, care au nevoie de acest sprijin, pentru ca s-au aflat in situatii deosebite cauzate de incendii, inundatii, ploi abundente, alunecari de teren, probleme grave de sanatate sau alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune sociala", a precizat Nelu Barbu intr-o declaratie de presa sustinuta miercuri la Palatul Victoria.El a mentionat ca sunt 37 de judete, plus Municipiul Bucuresti, din care provin familiile care vor primi ajutor social. Sumele se acorda in baza unor anchete sociale, efectuate de Agentiile Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala.Plata ajutoarelor se va face din bugetul alocat Ministerului Muncii si Justitiei Sociale. ...citeste mai departe despre " Guvernul acorda ajutoare de urgenta in valoare de 760.000 lei pentru 210 familii si persoane singure " pe Ziare.com