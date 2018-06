Potrivit profit.ro, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului au fost alocate Regiei Autonome - "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" (RA-APPS), joi, 5 milioane lei, in scopul administrarii, intretinerii sau reparararii imobilelor destinate activitatii de reprezentare si protocol.Astfel, Guvernul a suplimentat bugetul SGG (Secretariatul General Al Guvernului), care are in subordine RA-APPS, cu 5 milioane de lei. Banii vor fi transferati Regiei pentru "finantarea cheltuielilor privind administrarea, functionarea, conservarea, intretinerea, repararea, instruirea personalului specializat si protejarea bazei materiale destinate activitatii de reprezentare si protocol", mai arata sursa citata.Amintim ca saptamana trecuta Guvernul a aprobat o ordonanta de urgenta care prevede ca presedintii Curtii Constitutionale, Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Curtii de Conturi, CSM si Academiei Romane vor primi resedinte oficiale, care vor fi puse la dispozitie gratuit de RA-APPS.Potrivit proiectului, ordonanta a fost adoptata avand in vedere importanta deosebita si rolul functiilor mentionate anterior."Cheltuielile de intretinere pentru energie, gaze, apa, canal, amortizarea si uzura mijloacelor fixe si obiectelor de inventar, taxele si impozitele pe cladiri si terenuri aferente utilizarii resedintei oficiale se vor suporta din fondurile regiei", se mai arata in proiectul ordonantei de urgenta.Pana la adoptarea acestei ordonante de urgenta, RA-APPS asigura resedinte oficiale doar pentru Presedintele Romaniei, presedintele Senatului, presedintele Camerei Deputatilor, primul-ministru si persoanele care au avut calitatea de sef al statului roman. ...citeste mai departe despre " Guvernul aloca 5 milioane de lei RA-APPS pentru intretinerea locuintelor de protocol " pe Ziare.com