Guvernul analizeaza amendamentele la buget si OUG 114. Ce spune Orban despre propunerile primite

"Sunt foarte multe amendamente. Tocmai pentru a arata deschiderea noastra, am analizat amendamentele depuse si sunt o serie pe care probabil le vom aproba si, din acest motiv, va trebui sa lucram cu foarte mare seriozitate", a spus premierul Ludovic Orban la inceputul sedintei de guvern de luni.Potrivit ordinii de zi a sedintei Guvernului, premierul Ludovic Orban si ministrii urmeaza sa analizeze amendamentele depuse de partidele politice pentru proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2020, proiectul Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 si proiectul Legii privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative (OUG 114).Social-democratii au prezentat amendamentele pe care le vor depune la Legea bugetului pentru anul viitor, printre ele fiind cresterea pensiei minime, pe care PNL vrea sa o inghete, majorarea salariilor in invatamant si asigurarea finantarii spitalelor.Iata si ce prevad amendamentele USR la buget, dar si ale PMPBarna anunta o victorie dupa discutia cu Orban: Se amana pensiile speciale pentru primari. Mai multi bani pentru drumuri si educatie (Video)Plenul Camerei Deputatilor si Senatului se va reuni, luni, de la ora 16:00 pentru ca Guvernul sa-si angajeze raspunderea in vederea adoptarii proiectului de buget pentru 2020.Premierul Ludovic Orban a anuntat, miercuri, ca Guvernul isi va asuma raspunderea pe Legea bugetului de stat, Legea asigurarilor sociale de stat si pe modificarea OUG 114. Seful Executivului a subliniat ca o dezbatere in Parlament ar genera intarzierea bugetului.Citeste si:USR critica asumarea raspunderii pe buget: O procedura care practic lasa Parlamentul in offsidePSD vrea sa atace la CCR si Legea bugetului, dupa asumarea raspunderii