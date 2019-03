Guvernul anunta ca Dancila s-a intalnit cu Netanyahu si au schimbat niste opinii. Nimic despre ambasada din Israel

"Cei doi inalti oficiali au salutat relatiile excelente dintre cele doua tari, fapt reflectat si de frecventa contactelor bilaterale la nivel inalt. In acest sens, s-a discutat si despre organizarea, in cursul acestui an, a sedintei comune a celor doua guverne, precedata de un forum economic cu o sectiune dedicata contactelor business to business.Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a transmis felicitari premierului Viorica Dancila pentru discursul sustinut in deschiderea Conferintei AIPAC.Prim-ministrul Viorica Dancila a reconfirmat interesul Romaniei pentru consolidarea si aprofundarea relatiilor cu statul Israel in domeniul cooperarii strategice, securitate cibernetica si energetica, medicina, cercetare si inovare.De asemenea, cei doi premieri si-au exprimat satisfactia pentru avansarea negocierilor in vederea incheierii Parteneriatului Romania-Israel in domeniul noilor tehnologii, de maniera sa stimuleze interesul reciproc al comunitatilor de afaceri din cele doua tari, astfel incat sa fie fructificate potentialele economice bilaterale. A fost subliniata, de asemenea, importanta consolidarii relatiilor in domenii precum sanatate, turism si educatie.In continuare, au fost discutate posibilele modalitati de cooperare dintre Romania si Israel, inclusiv din perspectiva detinerii de catre tara noastra a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene.Totodata, cei doi premieri, au avut un schimb de opinii cu privire la aspecte legate de situatia internationala actuala", se arata in comunicatul Guvernului.Aceasta in contextul in care Viorica Dancila a anuntat ca va muta Ambasada Romaniei in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, insa a revenit dupa cateva ore cu mentiunea ca erea doar opinia ei.Deja provocase reactii internationale dure: Regele Iordaniei si-a anulat vizita la Bucuresti de pe o zi pe alta, Autoritatea Palestiniana a condamnat gestul lui Dancila, iar un purtator de cuvant de la Istanbul a recomandat sa se urmeze linia comuna a ONU privind acest subiect.V.D. ...citeste mai departe despre " Guvernul anunta ca Dancila s-a intalnit cu Netanyahu si au schimbat niste opinii. Nimic despre ambasada din Israel " pe Ziare.com