"Nu am vazut inca lista cu actele normative pe care le vom adopta maine in cadrul sedintei de guvern.Daca sunt indeplinite toate criteriile (OUG are toate avizele - n.red.), cu siguranta ca da", a replicat miercuri Dancila, cand a fost intrebata daca are in vedere adoptarea Codului Administrativ in sedinta de joi.Proiectul contine aproximativ 300 de pagini, iar multe dintre prevederi, sustin functionarii publici si specialisti in drept, sunt neconstitutionale, slabesc eficienta administrarii, ii fac pe functionarii publici dependenti de politic, iar unele dintre articole sunt concepute doar pentru a le da mai multa putere baronilor locali (primari si presedinti de consilii judetene) si pentru a-i apara de raspundere pentru activitatea lor.Citeste prevederile controversate din noul Cod Administrativ: De la "noua metoda de baronizare" la interesul cetateanului ...citeste mai departe despre " Guvernul ar putea adopta, joi, OUG pe Codul Administrativ " pe Ziare.com