Guvernul ar urma sa aprobe, vineri sau sambata, bugetul pentru 2019

Ar fi a doua intrunire a Guvernului in aceasta saptamana, avand in vedere ca Executivul se reuneste, miercuri, de la ora 14:00, in sedinta pentru a dezbate si adopta mai multe proiecte de hotarare.Despre bugetul pentru anul in curs, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat, marti, ca cel mai probabil sambata va fi convocata o sedinta a Birourilor Permanente Reunite ale celor doua Camere ale Parlamentului pentru a stabili calendarul de dezbatere si aprobare a bugetului de stat pentru anul 2019."Am facut deja la nivelul Senatului convocarea sesiunii Senatului pentru data de 4 februarie. In aceasta saptamana, sambata mai mult ca sigur, vom avea o sedinta a BPR in care vom stabili calendarul pentru dezbaterea si aprobarea bugetului in Parlament", a declarat Tariceanu, la Parlament.Totodata, surse politice au precizat, pentru Mediafax, ca timp de o saptamana, vor avea loc dezbateri pe buget in comisiile de specialitate ale Parlamentului, iar deputatii si senatorii pot depune de sambata pana luni amendamente la proiectul legislativ.Votul final urmeaza sa fie dat in Parlament pe data de 9 februarie, au adaugat sursele citate.Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat ca proiectul de buget pe 2019 este construit pe un deficit bugetar de 2,55%. De asemenea, ministrul Finantelor a mai afirmat ca bugetul este construit pe o crestere economica de 5,5%.In noul buget, Sanatatea si Educatia vor primi mai multe resurse, iar Apararea 2%, conform ministrului Finantelor. De asemenea, noul buget prevede alocarea de bani pentru Autostrada Unirii si pentru achizitia unei aeronave pentru demnitari.