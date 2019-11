Guvernul are trei scenarii pentru cresterea salariului minim: Nu exista posibilitatea sa scada

In mod concret, Ionel Danca a explicat ca indiferent de scenariu salariul minim va creste cu 150 de lei brut, ceea ce inseamna 83 de lei net si ca in timp o sa dispara salariul minim diferentiat pentru studii superioare si medii.Intrebat daca exista vreun risc ca salariul minim sa scada, purtatorul de cuvant al Guvernului a spus ca: "Nu exista aceasta posibilitate. Potrivit jurisprudentei in vigoare, orice castig salarial, orice drept privind castigurile salariale aflate in plata nu pot fi afectate. In orice scenariu, in cazul in care este prognozata o deteriorare a mediului economic a mediului economic pentru perioada urmatoare in cel mai nefericit caz salariile aflate in plata raman la nivelul respectiv".In privinta persoanelor cu care lucreaza in constructii, Ionel Danca a precizat ca este vorba despre un numar de 316.000 de contracte. "Este o prevedere asumata inclusiv in dialogul cu partenerii sociali din acest domeniu, este o prevedere care va fi pastrata, iar in ceea ce priveste nivelul salariului minim pentru cei cu studii superioare in momentul de fata hotararea de guvern nu va afecta in niciun fel aceasta categorie de salariati, respectiv ramane in plata nivelul salariului minim pentru cei cu studii superioare, urmand ca in timp prin cresterea salariului minim brut pentru cei care in momentul de fata sunt sub cei cu studii superioare sa ajunga la acelasi nivel si sa existe un singur salariu minim brut", a punctat el.De asemenea, el a adaugat ca exista o corelatie intre salariul minim si punctul de amenda, dar ca din datele care au fost furnizate de Ministerul de Finante nu exista un impact semnificativ nici pe partea de venituri bugetare, nici pe partea de efecte in plata.Ministrul Muncii a apreciat ca dialogul din cadrul reuniunii a fost unul constructiv, adaugand ca urmatoarea sedinta va avea loc marti."Personal, mi-am luat angajamente clare cu privire la redeschirerea discutiilor despre legea dialogului social, care suscita un larg interes din partea celor doua parti: atat patronate, cat si sindicate. Am discutat despre necesitatea inceperii din luna ianuarie pentru un orizont de timp mai lung decat am putut sa ofer pentru acest proiect vizand cresterea salariului mi ...citeste mai departe despre " Guvernul are trei scenarii pentru cresterea salariului minim: Nu exista posibilitatea sa scada " pe Ziare.com