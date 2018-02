Guvernul carpeste iar revolutia fiscala: Astazi aproba o ordonanta pentru indemnizatia mamelor si concedii medicale

"In urmatoarea sedinta vom avea inca o ordonanta sa reglam pentru mamici, pentru concediile medicale, acolo unde avem deficiente", a declarat zilele trecute premierul Viorica Dancila.Si ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a confirmat, miercuri, ca in sedinta de Guvern de astazi va fi adoptata o noua ordonanta de urgenta care sa rezolve problemele legate de concediile medicale, inclusiv cele maternale.Zeci de persoane au participat, duminica, la un protest in fata Guvernului, nemultumite de scaderea indemnizatiilor de concediu medical, inclusiv prenatal. Oamenii au aratat "cartonasul rosu" guvernantilor, care prin masurile fiscale adoptate au afectat mamele aflate in concediu de crestere a copilui si persoanele aflate in concediu medical, care s-au trezit cu indemnizatiile micsorate.Indemnizatiile au fost reduse intrucat s-a modificat baza de calcul, ca urmare a majorarii salariului minim. Astfel, in decembrie 2017, contributia CAS era plafonata la suma de 115 lei (calculata ca 10,5% x 35% x salariu mediu brut pe tara). In decembrie, salariul mediu brut pe tara era de 3.131 de lei.Insa, in ianuarie 2018, a crescut atat salariul mediu brut pe tara (la 4.162 de lei), cat si procentul care se aplica, suma CAS fiind de 364 lei (25% x 35% x salariu mediu brut pe tara).In plus, dupa OUG 3/2018, o alta ordonanta de carpire a revolutiei fiscale, pentru calculul CAS se elimina plafonul de 35%, iar CAS se calculeaza ca 25% din indemnizatia de concediu efectiv primita de fiecare.Dupa izbucnirea scandalului, ministrul Finantelor a dat asigurari ca vor fi luate masuri astfel incat nimeni sa nu piarda in urma aplicarii modificarilor legislative prin plata contributiilor sociale."Important este ca oamenii sa nu piarda. Asta este cel mai important. Noi,ca principiu, de la asta plecam. Dupa care, va fi decisa forma de act normativ care trebuie adoptata in acest sens", a spus ministrul.Astazi vom afla care este formula magica gasita de ministerul Finantelor si daca aceasta va reusi sa rezolve probleme aparute, fara sa ganereze unele noi.Citeste si:Inca un efect al revolutiei fiscale: Unii parinti vor primi mai putini bani pentru cresterea copilului UPDATE Ce spune ministrul TeodoroviciSindicat: P ...citeste mai departe despre " Guvernul carpeste iar revolutia fiscala: Astazi aproba o ordonanta pentru indemnizatia mamelor si concedii medicale " pe Ziare.com