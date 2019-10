Guvernul Dancila a picat! Filmul circului din Parlament pana la trecerea motiunii

Un an si aproape 9 luni - atat a rezistat Viorica Dancila in functia de premier, cu toate ca in momentul in care a fost numita foarte multe voci spuneau ca va pleca mult mai repede.Viorica Dancila a fost investita in functia de premier in 29 ianuarie 2018, dupa demisia lui Mihai Tudose.Urmeaza acum ca presedintele Klaus Iohannis sa cheme partidele la consultari pentru desemnarea unei noi propuneri de premier, care se va prezenta cu un nou Cabinet in Parlament, pentru a primi votul senatorilor si deputatilor.Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi ca va convoca vineri dimineata conducerea partidului pentru a desemna delegatia care va merge la consultarile de la Cotroceni, insa el va fi propunerea de premier a PNL.Ziare.com v-a prezentat, in format LIVE TEXT, cele mai importante momente si declaratii din Parlament15:01 - Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, dupa ce motiunea de cenzura a trecut si guvernul sau a cazut prin vot in Parlament, ca pentru ea si pentru Guvern acest lucru "nu este o problema", chiar daca "au fost si colegi din PSD care au tradat", si i-a cerut presedintelui Klaus Iohannis sa numeasca un premier "cat mai repede, daca ar putea si azi".14:58 - Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, s-a oprit sa stea putin de vorba cu jurnalistii, cu zambetul pe buze. A fost insa foarte scurt in declaratii: "Cine vrea sa guverneze si are majoritatea sa guverneze, foarte bine! Pot sa plec?".14:52 - Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat, imediat dupa anuntarea rezultatului, ca, desi Opozitia a reusit sa dea jos Guvernul Dancila, pentru el nu este o zi fericita."Cosmarul pe care il traieste Romania de 3 ani a incetat. Astazi Parlamentul Romaniei a dat jos Guvernul PSD care si-a batut joc de Romania cum nu a facut-o nimeni in ultimii 30 de ani. Multumesc presedintelui Klaus Iohannis pentru implicarea decisiva in succesul acestei motiuni", a spus Orban.Citeste intreaga declaratie facuta de Ludovic Orban14:46 - "Am constatat urmatoarele: numarul total de parlamentari 464, numarul parlamentarilor prezenti 399, numarul total de voturi exprimate 245, numarul de voturi anulate 3, numarul valabil de voturi - 242 din care voturi pentru 238, voturi contra 4, abtineri 0" ...citeste mai departe despre " Guvernul Dancila a picat! Filmul circului din Parlament pana la trecerea motiunii " pe Ziare.com