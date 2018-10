Guvernul Dancila face sedinta matinala extraordinara. OUG pe Justitie nu figureaza pe ordinea de zi

Informatia a fost confirmata, vineri, de ministrul de Externe, Teodor Melescanu Acesta a explicat ca sedinta a fost programata asa devreme, pentru ca in restul saptamanii Viorica Dancila va fi plecata intr-un turneu international in Turcia, Dubai, Abu Dhabi si Kuweit.Abia duminica informatia a fost publicata si pe site-ul Guvernului.UPDATE Pe ordinea de zi a sedintei de guvern, remisa presei luni dimineata, nu figureaza niciun proiect de OUG. Dar poate intra pe ordinea de zi suplimentara.Pe de alta parte, tot luni, trebuia sa aiba loc prima sedinta a Biroului Permanent National dupa referendumul ratat pentru pentru modificarea Constitutiei, insa sedinta s-a amanat pentru marti.Ce contine OUGMinistrul Justitiei, Tudorel Toader, a discutat, saptamana trecuta, cu reprezentanti ai Comisiei de la Venetia despre continutul viitoarei ordonante de urgenta prin care vor fi puse in acord Legile Justitiei, recent modificate de Parlament, cu recomandarile Comisiei.Vineri, presedintele Klaus Iohannis a promulgat Statutul Magistratilor, ultima dintre cele trei legi ale Justitiei care au fost modificate de Parlament, generand un urias scandal si masive proteste de strada. Legea a fost contestata de mai multe ori la CCR, atat de seful statului, cat si de Inalta Curte si de partide din Opozitie.Noua lege contine mai multe prevederi controversate, printre care si reducerea atributiilor presedintelui in ceea ce priveste numirile procurorilor sefi, de la PICCJ, DNA si DIICOT. De asemenea, legea prevede ca magistratii se pot pensiona anticipat daca au cel putin 20 de ani vechime, chiar daca nu au implinit varsta de 60 de ani.In ordonanta pe Legile Justitiei, care va fi discutata luni, sunt prevazute o serie de modificari, intre care se numara amanarea pensionarii anticipate a magistratilor (intrucat va avea un impact major asupra functionarii instantelor si parchetelor), amanarea incetarii detasarilor in institutii, prevederi privind actiunea in regres sau modul de revocare a membrilor CSM.Iata principalele modificari facute prin OUG la cele trei Legi ale Justitiei.Citeste si Forumul Judecatorilor critica OUG-ul lui Toader: Nu respecta recomandarile Comisiei de la Venetia sau GRECOSerban Nicolae, lid ...citeste mai departe despre " Guvernul Dancila face sedinta matinala extraordinara. OUG pe Justitie nu figureaza pe ordinea de zi " pe Ziare.com