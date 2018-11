Guvernul Dancila, fata in fata cu liderii europeni dupa rezolutia din PE si raportul MCV. Iata cine vine la Bucuresti

Premierul Viorica Dancila a anuntat, in sedinta de guvern de joi, ca vor veni presedintele Parlamentului European Antonio Tajani, liderii grupurilor politice si alti oficiali de rang inalt de la nivel european. Printre ei, dupa cum a anuntat sefa Reprezentantei CE in Romania, va fi si comisarul european pe Justitie, Vera Jourova. Aceasta vine la Bucuresti pe 20 noiembrie.In ce priveste vizita lui Tajani, aceasta ar fi programata pentru 21 noiembrie si e de asteptat ca acesta sa sustina si un discurs in Parlamentul Romaniei. Tajani va fi insotit de o delegatie numeroase, de aproximativ 50 de persoane, potrivit unor publicatii europene.Context sensibil: Suntem pregatiti de preluarea presedintiei UE?Vizitele oficialilor europeni vin intr-un context sensibil, dupa ce in aceasta saptamana Parlamentul European a adoptat o rezolutie privind respectarea statului de drept in Romania. Totodata, Comisia Europeana a prezentat raportul MCV care remarca o involutie ingrijoratoare in ce priveste asigurarea independentei justitei si a statului de drept in Romania.Nu in ultimul rand, au fost si critici legate de capacitatea tarii noastre de a asigura cu succes presedintia UE dupa ce chiar ministrul pentru Afaceri Europene Victor Negrescu a plecat brusc din Guvern (inca nu este clar daca demis sau prin demisie).In locul sau a fost numit ministru delegat George Ciamba, fost secretar de stat la MAE.Citeste si:Dancila: Rezolutia si MCV nu ne vor abate de la obiectivele noastre. E greu de inteles punerea la zid a JandarmerieiSefa Reprezentantei CE in Romania: MCV redeschide capitole din cauza masurilor luate in Romania. Toata lumea stie ce are de facut sa fie ridicatDupa cel mai dur raport MCV, PSD vrea sa dea in judecata Comisia Europeana. Ce vor sa faca celelalte partide?Iohannis ureaza succes lui Ciamba si Guvernului: Inca se poate sa avem o pregatire rezonabila a presedintiei Consiliului UEIohannis: Lucrurile au luat-o razna! Guvernul Dragnea-Dancila, accident al democratiei, trebuie inlocuit ...citeste mai departe despre " Guvernul Dancila, fata in fata cu liderii europeni dupa rezolutia din PE si raportul MCV. Iata cine vine la Bucuresti " pe Ziare.com