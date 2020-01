"PNL sustine alegerea primarilor cu 50 plus 1 din cetatenii care isi exprima voturile in alegerile locale. In urma cu 2 ani, am initiat un proiect de lege tocmai pentru a transpune aceasta vointa a oamenilor. Acest proiect de lege a fost parcat neregulamentar printr-o decizie a birourilor permanente reunite la o defuncta comisie de cod electoral, care era pe punctul de a-si incheia mandatul, pentru a impedica adoptarea lui.Ca atare, evident, in discutiile care le-am avut cu domul ministru (Marcel Vela - n.red.) si cu alti colegi am luat decizia sa ne asumam raspunderea", a spus Orban.Presedintele Klaus Iohannis a declarat, inca de miercuri, ca Guvernul va promova, in foarte scurt timp, alegerea primarilor in doua tururi, fara sa dezvaluie ce varianta va fi aleasa - adoptarea unei ordonante de urgenta sau angajarea raspunderii in Parlament."Daca merg pe varianta angajarii raspunderii, se poate depune motiune de cenzura, in schimb, daca se adopta ordonanta de urgenta, PSD nu mai poate face nimic imediat. Insa OUG trebuie depusa urgent pentru dezbatere in Parlament.In Constitutie chiar scrie (art.115 - n.red.) ca, daca Parlamentul este in vacanta, se convoaca obligatoriu in sesiune extraordinara, in cel mult 5 zile. Deci dezbaterea se face urgent, iar in Parlament OUG poate fi respinsa", a explicat Augustin Zegrean, la solicitarea Ziare.com, care este posibila explicatie pentru care Guvernul a optat pentru asumare, nu OUG.Citeste mai multe explicatii ale fostuluiu sef CCR Augustin Zegrean: Turul doi la locale presupune negocieri murdare intre partide. Au fost mai buni primarii alesi in doua tururi?- continua - ...citeste mai departe despre " Guvernul isi asuma raspunderea in fata Parlamentului pentru alegerea primarilor in 2 tururi " pe Ziare.com