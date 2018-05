Guvernul modifica azi Legea achizitiilor publice. Dancila spune ca va fi dupa modelul german

"Schimbul de bune practici il putem folosi si este benefic. In modificarea Legii achizitiilor publice, pe care o vom face in sedinta de guvern de joi, avem un capitol destinat acestui lucru (contestatii - n.red.) . Am luat modelul german si vom face acest lucru", a declarat Dancila, aflata intr-o vizita la Bacau.Totodata, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat miercuri, la Palatul Victoria, ca in sedintele de guvern de joi si de saptamana viitoare, vor fi adoptate doua ordonante de urgenta si normele de aplicare prin care se aduc modificari la Legea achizitiilor publice.Potrivit lui Teodorovici, Curtea de Conturi si Agentia Nationala de Achizitii Publice (ANAP) de multe ori se suprapuneau in privinta anumitor atributii privind controlul procedurilor de achizitii publice."Vom decide maine, in sedinta de guvern, prin ordonanta de urgenta, ca doar Curtea de Conturi va fi cea care verifica, desigur, dupa atribuirea unui contract, modul in care acesta a fost atribuit. Oricum, Curtea de Conturi verifica modul in care cheltuielile publice sunt efectuate si e normal si logic ca la acel moment sa faca si verificarea modului in care un contract a fost atribuit", a spus Teodorovici.Ministrul Finantelor a precizat ca o alta modificare face referire la faptul ca, in cazul unei lucrari, nu va fi reluata procedura de achizitie pentru partea din contract contestata."De foarte multe ori se intampla ca in cazul unui contract de lucrari sa se reia procedura de achizitie publica pentru acea parte foarte mica necesara finalizarii unui contract. Prin modificarea de maine acest lucru se elimina. Nu trebuie reluata si se spune foarte clar modul in care acel contract se extinde pentru a include si noua activitate.Avem situatii in care, din motive neimputabile, situatii de urgenta, de forta majora (inundatii si nu numai), este nevoie sa se intervina imediat. Atunci putem sa dam un ordin de incepere a acelor lucrari pentru a opri, poate, o calamitate, repararea unui drum de care depinde viata unor oameni in acea zona, iar in paralel sa se desfasoare procedura de atribuire a acelui contract", a afirmat Teodorovici.O alta propunere de modificare anuntata de Teodorovici este aceea de a reglementa mult mai clar modul in c ...citeste mai departe despre " Guvernul modifica azi Legea achizitiilor publice. Dancila spune ca va fi dupa modelul german " pe Ziare.com