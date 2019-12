Guvernul Orban, in sedinta: Bugetul si modificarile la OUG 114 ar putea intra pe ordinea de zi

Proiectul Legii bugetului de stat pentru 2020 si proiectul Legii bugetului asigurarilor de stat pentru 2020 se afla in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Finantelor Publice.Proiectul de buget pe anul 2020 este construit pe o crestere economica de 4,1%, un deficit bugetar de 3,59% si o rata medie a inflatiei de 3,1%, potrivit Raportului privind situatia macroeconomica pe anul 2020 si proiectia acesteia pe anii 2021-2023 publicat marti dimineata pe site-ul MFP.Proiectul de lege de abrogare si modificare a prevederilor OUG 114 a fost dezbatut in prima lectura in sedinta de vinerea trecuta, context in care ministrii au venit cu o serie de propuneri la actul normativ.Astfel, ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anuntat ca in cadrul sedintei de guvern a propus, printre altele, mentinerea sporurilor si indemnizatiilor la nivelul anului 2019 in proiectul privind modificarea OUG 114.Totodata, ministrul Economiei a venit cu propunerea ca proiectul de lege de modificare a OUG 114 sa contina prevederi in domeniul energiei precum ridicarea barierelor de pret la producator "pentru gazele naturale la 1 iulie 2020 si pentru energia electrica la 31 decembrie 2020".Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a anuntat ca exigenta referitoare la majorarea suplimentara a capitalului pentru administratorii fondurilor de pensii private se abroga prin modificarile la OUG 114. Tot el a precizat ca Fondul de Dezvoltare si Investitii va fi transferat la Ministerul Lucrarilor Publice spre desfiintare.Proiectele de acte normative privind OUG 114 si bugetul de stat urmeaza sa fie introduse pe ordinea suplimentara a sedintei de guvern.Pe ordinea de zi anuntata figureaza, printre altele, un proiect de ordonanta de urgenta pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea facilitatilor la transport pentru anumite categorii de persoane.Totodata, Executivul va aproba si un proiect de hotarare pentru stabilirea contingentului de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca in anul 2020.Printr-o alta hotarare, Guvernul va adopta bugetele rectificate de venituri si cheltuieli pe anul 2019 ale Agentiei Nationale pentru Locuinte si al al Societatii Comerciale Compania Nationala de Investitii "C.N.I"-S.A, institutii pub ...citeste mai departe despre " Guvernul Orban, in sedinta: Bugetul si modificarile la OUG 114 ar putea intra pe ordinea de zi " pe Ziare.com