Guvernul pregateste la Bruxelles preluarea presedintiei UE. Dancila, intrebata de statul de drept si pierderea majoritatii de catre PSD

A fost cea de-a doua zi a vizitei si a culminat cu o conferinta comuna sustinuta de Viorica Dancila, presedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker si comisarul european Corina Cretu.Juncker a spus ca Guvernul este pregatit sa asigure presedintia, insa a subliniat ca exista in continuare divergente in ce priveste respectarea statului de drept.Chiar daca declaratiile au fost calde si prietenoase, intrebarile jurnalistilor au fost directe si au punctat scandalurile din Romania, atacurile asupra Justitiei, dar si faptul ca, in timp ce Guvernul Romaniei pregateste la Bruxelles preluarea presedintiei, la Bucuresti a fost circ in Parlament, coalitia pierde majoritatea si Executivul risca o motiune de cenzura.A fost pus sub semnul intrebarii si daca Parlamentul European va avea incredere in votul Consiliului cat timp e condus de Romania, avand in vedere rezolutia votata la inceputul lunii noiembrie.Din delegatia romana a facut parte si secretarul general al Guvernului, Toni Grebla. Nu a fost insa prezent consilierul Darius Valcov, cel care duminica seara, inainte de aceste intalniri importante, a acuzat partenerii Romaniei ca saboteaza tara si ca din cauza lor nu avem autostrazi, iar despre liderii europeni a sustinut ca au, de asemenea, interese sa lase Romania in esalonul doi al UE.Ziare.com v-a prezentat, in format LIVE TEXT, cele mai importante momente si declaratii de la Bruxelles:15:42 - Sesiunea de intrebari:In Romania se discuta de o contestare a MCV la CJUE. Ati avut vreo discutie pe aceasta tema? Mai vedeti vreun termen de timp pentru ridicarea MCV in timpul mandatului acestei Comisii?Juncker: Intentia mea e ca Romania sa devina membru al spatiului Schengen . Am atras atentia sa se lucreze la punctele slabe. Nu as vrea sa-mi inchei mandatul inainte ca Romania sa devina membra a Schengen, dar mai sunt eforturi de facut.Ati spus ca Romania e pregatita. In ce fel credeti ca poate contribui Romania la rezolvarea dosarelor grele?Juncker: As vrea ca Romania sa aduca bunul simt romanesc in procesul european. In legatura cu Brexit-ul, nu stim care va fi decizia Parlamentului britanic, votul va fi pe 11 decembrie. Azi CE si-a trimis acordul la Consiliu. Dupa ce va avea loc