Guvernul s-a razgandit. Nu mai obliga firmele sa angajeze un expert in egalitate de sanse

In urma cu aproape doua saptamani, premierul Viorica Dancila anunta ca "vom introduce obligatia persoanelor juridice din sistemul public, dar si din sectorul privat, care au peste 50 de salariati, de a avea in structura de personal un expert in egalitate de sanse. Nu urmarirm sa incarcam birocratia cu noi functii. Vrem ca aceasta sarcina a expertilor sa fie exercitata in mod activ si util".Insa in documentul transmis de Guvern Parlamentului obligatia nu mai apare."Institutiile si autoritatile publice centrale si locale, civile si militare cu un numar de peste 50 de angajati, precum si companiile private cu un numar de peste 50 de angajati, au posibilitatea sa identifice un angajat caruia sa-i repartizeze, prin fisa postului, atributii in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati.In limita bugetului existent pentru cheltuieli salariale, angajatorul poate opta pentru angajarea unui expert/tehnician in egalitate de sanse", se arata in proiectul de lege trimis Parlamentului, obtinut de Ziare.com.In document sunt precizate si principalele atributii pe care le va avea "expertul in egalitate de sanse, tehnicianul in egalitatea de sanse sau persoana desemnata cu atributii in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati".De altfel, imediat dupa ce Viorica Dancila anuntase ca angajarea unui expert in egalitate de sanse e obligatorie, ea a fost contrazisa de purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, care a precizat ca masura nu este obligatorie."Profesiile de expert si de tehnician in egalitate de sanse au fost incluse in 2014 si 2015 in Romania. Acum actul acesta normativ stabileste ca firmele cu peste 50 de angajati au posibilitatea sa angajeze un expert in egalitate de sanse. Deci nu este o masura obligatorie, este la latitudinea angajatorului si tot firma decide daca angajeaza un om nou sau recalifica pe cineva. Deci poate trimite pe cineva la cursuri", a declarat Nelu Barbu.Rugat de jurnalisti sa dea detalii suplimentare, avand in vedere ca premierul anuntase contrariul, purtatorul de cuvant a spus ca, asa cum se intampla cu orice proiect de lege, poate suferi modificari in Parlament, dar ca acum, in forma de la Guvern, nu este vorba de ceva obligatoriu."Este vorba de un proiect de lege introdus pe ordine