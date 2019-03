Sedinta de guvern anuntata pentru azi nu va mai avea loc

Potrivit Executivului, intrunirea Guvernului ar putea avea loc, cel mai probabil, de la ora 14:00, arata Agerpres.Motivul amanarii, potrivit sursei citate, tine de faptul ca, luni, Consiliul Economic si Social nu s-a intrunit pentru a da aviz pe proiectul de ordonanta de urgenta promovat de Ministerul Finantelor Publice privind aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe 2019.Guvernul anuntase ca se reuneste in sedinta, luni, de la ora 11.00, si ar putea adopta o ordonanta de urgenta pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pentru 2019 dupa ce Curtea Constitutionala a admis sesizarea presedintelui Klaus Iohannis pe aceasta tema.Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca, odata rezolvata aceasta problema, bugetul va fi repede votat, intrucat nu considera ca sunt necesare modificari. Bugetul ar putea fi trimis din nou catre Cotroceni, pana la finalul saptamanii.Sedinta de Guvern a fost convocata pentru luni, la ora 11.00, si ulterior amanata.Pe ordinea de zi anuntata se afla un proiect de Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea prevederilor privind Programul de stimulare a cumpararii de autoturisme noi, un proiect pentru o Hotarare de Guvern (HG) privind darea in administrarea Curtii de Conturi a unui imobil situat in judetul Prahova, dar si o HG referitoare la domeniul public al judetului Bihor.Totusi, Executivul ar putea adopta si o OUG pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pentru acest an.Actul normativ este necesar dupa ce CCR a admis sesizarea presedintelui Klaus Iohannis privind aspecte de neconstitutionalitate prevazute de Legea pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019.Legea a fost modificata, la scurt timp dupa adoptare, pentru a permite ajustarea deficitului pentru anul 2019 de la 2,55%, cat a fost prevazut initial, la 2,76% cat a crescut in urma adoptarii in plenul Parlamentului a amendamentului privind majorarea alocatiilor pentru copii.Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, sambata, la Slobozia, ca "bugetul a fost construit foarte bine si foarte riguros" si nu este nevoie de modificari asa cum a cerut presedintele Klaus Iohannis. Dragnea preciza ca, daca Guvernul va adopta o ordonanta pentru aprobarea plafoanelor, va fi aprobat si retrimis la Cotroceni bugetul pentru anul 2019."Daca Guvernul va adopta ordonanta de urgenta pentru legea pentru aprobarea plafoanelor bugetare, atunci saptamana viitoare vom adopta bugetul si vom retrimite la Cotroceni acestui domn, daca il gasim acolo, sa semneze si sa promulge, sa se publice, pentru ca milioane de copii din Romania sa beneficieze de alocatii si programele de investitii sa inceapa sa se deruleze in forta", a spus, sambata, Liviu Dragnea.Dumi ...citeste mai departe despre " Guvernul se reuneste azi in sedinta. Ar putea adopta OUG privind plafoanele bugetare " pe Ziare.com