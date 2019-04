Guvernul adopta azi coplata la privat, nimic pe agenda despre OUG pe Justitie

Pe ordinea de zi figureaza proiectul de ordonanta initiat de Ministerul Sanatatii prin care va fi introdusa "coplata la privat". Nu apare nicio alta ordonanta de urgenta pe agenda, asadar, nici cele pe Justitie, pentru care magistratii, precum si numerosi parteneri externi ai Romaniei, au cerut sa nu fie date.Proiectul de ordonanta de urgenta pentru completarea articolului 230 din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii prevede ca furnizorii privati de servicii medicale care incheie contracte cu casele de asigurari de sanatate pentru servicii aferente spitalizarii continue, ambulatoriului clinic de specialitate si ambulatoriului paraclinic pot incasa direct de la asigurat o contributie personala pentru serviciile contractate.Potrivit proiectului de OUG postat pe site-ul Secretariatului General al Guvernului, Legea 95/2006 se modifica astfel: "furnizorii privati de servicii medicale care incheie contracte cu casele de asigurari de sanatate pentru servicii aferente spitalizarii continue, ambulatoriului clinic de specialitate si ambulatoriului paraclinic, potrivit legii, pot incasa direct de la asigurat o contributie personala pentru serviciile contractate, cu acordul informat prealabil in scris al asiguratului in acest sens".Ministerul Sanatatii sustine ca nu vrea sa reintroduca coplata. Ce ar vrea, de fapt, sa faca prin OUGNe vom trata mai ieftin la clinici private? Ce presupune noua "coplata" propusa de Ministerul SanatatiiDragnea vrea sa modifice Legea Sanatatii dupa ce-a stat in spital: La privat, oamenii sa poata plati in plus daca vorTotodata, Executivul va adopta si un proiect de hotarare privind aprobarea nivelului cotizatiilor si taxei pentru realizarea interconectarii cu institutii similare internationale in domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum si pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetica si histocompatibilitate in anul 2019.In sedinta de guvern urmeaza sa fie adoptat si un proiect de hotarare pentru modificarea si completarea HG 403/2017 privind aprobarea Programului de granturi pentru cercetare-dezvoltare si inovare "Grantul pentru tineri cercetatori Regele Carol I".Conform proiectului de act normativ postat pe site-ul SGG, "pentru laureatii la olimpiade internationale se acorda suma de 4.000 euro pe an pentru medalia de aur/premiul I, 3.500 euro pe an pentru medalie de argint/premiul II, 3.000 euro pe an pe ...citeste mai departe despre " Guvernul adopta azi coplata la privat, nimic pe agenda despre OUG pe Justitie " pe Ziare.com