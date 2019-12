Guvernul si-ar putea angaja raspunderea pe Legile Justitiei saptamana viitoare. Ce se intampla cu OUG 114

El a precizat ca in sedinta de maine va fi adoptat un proiect prin care Guvernul sa intre apoi in calendarul de angajare a raspunderii."Eu am ca obiectiv ca la sedinta de vineri sa adoptam proiectul pe care ne angajam raspunderea, sa intram in calendarul de angajare a raspunderii. Pe Justitie.Pentru ca m-ati intrebat si de Legea plafoanelor, daca proiectul de lege va fi gata, de asemenea, intentionam sa ne angajam raspunderea in cursul saptamanii viitoare, astfel incat ulterior sa putem sa venin cu Legea bugetului", a precizat Ludovic Orban.Intrebat daca saptamana viitoare vom avea o asumare a raspunderii pe Justitie, premierul a raspuns: "Cel putin pe Justitie".In ceea ce priveste OUG 114, Ludovic Orban urmeaza sa mai aiba consultari cu mediul de afaceri, sindicate si parteneri sociali, iar abia apoi va stabili momentul oportun pentru angajarea raspunderii."OUG 114 este in curs de elaborare, mai necesita un mecanism de consultare a mediului de afaceri, a confederatiilor sindicale, a partenerilor sociali, in special o consultare si a unor entitati publice, cum este Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie si vom stabili momentul potrivit in care suntem pregatiti sa ne angajam raspunderea, dar si in privinta abrogarii prevederilor nocive ale dezastruoasei OUG 114, obiectivul nostru este sa finalizam cat mai curand proiectul de lege, astfel incat sa putem sa ne prezentam in fata Parlamentului", a subliniat Orban.Luni, la finalul sedintei Biroului Politic National al PNL, premierul a anuntat ca a cerut acordul privind angajarea raspunderii Guvernului pe doua teme, una legata de Justitie si a doua de economie, urmand ca momentul propice sa fie ales de Guvern.Orban a precizat ca pe Justitie este avuta in vedere prorogarea termenului de intrare in vigoare a pensionarii anticipate a magistratilor, fara de care s-ar ajunge la "disparitia din sistem a aproape 2.700 de magistrati, existand un risc major ca foarte multe procese sa se reia de la inceput, sa se limiteze actul de justitie".A doua tema, cea legata de economie, se refera la abrogarea "prevederilor nocive" din OUG 114, a adaugat Ludovic Orban, precizand ca "directiile in care se indreapta dezbaterile din Parlament" nu sunt cele dorite de PNL.La randul sau, ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat miercu ...citeste mai departe despre " Guvernul si-ar putea angaja raspunderea pe Legile Justitiei saptamana viitoare. Ce se intampla cu OUG 114 " pe Ziare.com