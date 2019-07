Guvernul stabileste alegerile prezidentiale pe 10 si 24 noiembrie

"Vom stabili astazi, prin hotarare de guvern, data de 10 noiembrie 2019, zi a alegerilor pentru presedintele Romaniei, potrivit responsabilitatilor Guvernului privind organizarea in conditii cat mai bune a scrutinului electoral si asigurarea dreptului de vot al cetatenilor.Ulterior, vom adopta intreg pachetul de reglemantari privind organizarea si desfasurarea scrutinului pentru alegerea presedintelui Romaniei in conformitate cu modificarile facute in Parlament legislatiei electorale, si anume votarea pe mai multe zile in sectiile din strainatate, posibilitatea prelungirii votului si dupa pra 21 si implementarea votului prin corespondenta", a spus Dancila.Dancila se refera la primul tur de scrutin, ceea ce inseamna ca al doilea, cel decisiv, va avea loc duminica, 24 noiembrie.Saptamana trecuta, presedintele AEP Constantin Mituletu Buica a avut o discutie cu premierul Viorica Dancila si a propus ca primul tur de scrutin sa se desfasorare pe 10 noiembrie si pe 24 noiembrie, al doilea tur.Presedintele Autoritatii Electorale Permanente a precizat ca decizia va fi luata printr-o hotarare de guvern, care a fost pregatita de AEP, Ministerul Afacerilor Interne (MAI) fiind co-initiator al documentului.Legea alegerilor a fost schimbataParlamentul a modificat, in 3 iulie, Legea electorala, astfel ca votul in diaspora pentru alegerile prezidentiale a fost extins la trei zile. Proiectul de lege se afla in faza de promulgare, la presedintele Klaus Iohannis."Art. 44. - (1) In ziua de duminica, votarea incepe la ora locala 07:00 si se incheie la ora locala 21:00. (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), votarea in strainatate se desfasoara si pe parcursul zilelor de vineri si sambata imediat anterioare zilei votarii. In ziua de vineri, votarea incepe in ziua de vineri, ora locala 12:00 si se incheie la ora locala 21:00, iar in ziua de sambata, votarea se deschide la ora locala 07:00 si se incheie la ora locala 21:00", arata documentul.Legea mai prevede ca alegatorii, atat din Romania cat si din afara tarii, care vor fi prezenti la coada la inchiderea sectiei de vot, respectiv ora 21:00, sa poata vota pana la ora 23:59."La ora 21:00, presedintele biroului electoral al sectiei de votare declara votarea incheiata si dispune inchiderea localului de vot. A ...citeste mai departe despre " Guvernul stabileste alegerile prezidentiale pe 10 si 24 noiembrie " pe Ziare.com