Guvernul va impune un salariu minim de 3.000 de lei in constructii. Cadrele didactice vor avea 14 salarii pe an si alte prime si beneficii

La inceputul sedintei de solemne de guvern care are loc in Sala Unirii din Cetatea Alba Carolina, Dancila a spus ca va aproba azi doua memorandumuri in domenii prioritare pentru Romania: constructiile si educatia.In ceea ce priveste acordul in domeniul constructiilor, Dancila a spus ca acesta prevede un salariu minim brut lunar de 3.000 de lei, eliminarea taxelor pe munca pentru angajator, iar pentru angajat vor fi stabilile astfel incat salariul minim net lunar sa depaseasca echivalentul in lei a 500 de euro."Vom aproba prin memorandumuri doua acorduri in domenii prioritare pentru Romania, Constructii si Educatie, pe care le vom semna cu sindicatele si patronatele imediat dupa aceasta sedinta solemna.Acordul in domeniul constructiilor: Vom declara acest sector prioritar si de importanta nationala pentru economia romaneasca pentru urmatorii 10 ani. Pentru sectorul constructiilor vom stabili un salariu minim brut lunar de 3.000 de lei, vom elimina taxele pe munca pentru angajator, iar pentru angajat le vom stabili astfel incat salariul minim net lunar sa depaseasca echivalentul in lei a 500 de euro. Vom introduce si alte masuri suplimentare pentru combaterea muncii la negru in acest sector", a anuntat Dancila.Totodata, premierul a spus ca se va infiinta un fond de garantare pentru constructii cu participarea statului in procent de 80% si a firmelor de constructii cu 20%.Cadrele didactice vor primi, anual, doua salarii brute in plusIn ceea ce priveste domeniul Educatiei, Dancila a anuntat ca, anual, cadrele didactice vor primi doua salarii brute pentru dezvoltarea personala si materiale didactice.Totodata, cadrele didactice care se titularizeaza in mediul rural vor beneficia de o prima de instalare in cuantum de trei salarii medii brute pe economie."Prin acordul intre Guvernul Romaniei si federatiile sindicale reprezentative din invatamant ne angajam sa luam masuri de sprijinire a Educatiei, in concordanta cu rolul prioritar al acestui domeniu prevazut in programul de guvernare. Avem in vedere cresterea sumelor destinate finantarii Educatiei cu cel putin 15% anual fata de bugetul anului precedent.Vor fi acordate doua salarii brute pe an pentru dezvoltarea personala si materiale didactice, acordarea unei sume de pana la cinci mii