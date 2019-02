In prezent, Guvernul inchiriaza Castelul Peles si plateste 2 lei pe metru patrat, chirie lunara, bani pe care ANAF ii impoziteaza. Asta inseamna 6.000 de lei pe luna.Intr-un raspuns pentru ProTV, reprezentantii Ministerului Culturii confirma intentia statului roman de a cumpara castelul. Oficialii sustin ca ar fi oportuna cumpararea "in cazul in care exista disponibilitate din partea Casei Regale".Statul a mai vrut sa achizitioneze monumentul in 2010, iar valoarea stabilita atunci era de 30 de milioane de euro.Pana se materializeaza ceva in acest sens, noul contractul de inchiriere dintre stat si Familia Regala este aproape gata, a mai precizat ministerul.Vezi si Povestea castelului Peles, o bijuterie turistica a tariiCiteste si Bunurile de patrimoniu de la Peles risca degradarea. Guvernul ridica din umeri: Sa repare proprietarul! ...citeste mai departe despre " Guvernul vrea sa cumpere Pelesul de la Casa Regala. Momentan plateste 6.000 de lei/luna chirie " pe Ziare.com