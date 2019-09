Guvernul vrea sa investeasca 2,5 miliarde euro in infrastructura bazei americane Mihail Kogalniceanu

"Tinand seama de infrastructura, personalul si tehnica existente, precum si de specificul activitatilor ce se desfasoara in mod curent in prezent pe aeroportul civil Mihail Kogalniceanu, precum si de prognozele pe termen mediu si lung care se refera la dotarea cu avioane si diversificarea misiunilor ce urmeaza a se executa in amplasamentul din Mihail Kogalniceanu (exercitii multinationale, activitati de imbarcare/debarcare personal si materiale pentru teatrele de operatii, activitati complexe de instruire in comun cu trupele celorlalte categorii de forte armate) si ca urmare a faptului ca cea mai mare parte a facilitatilor existente in prezent sunt subdimensionate, sau inexistente avand in vedere ca pista actuala deserveste concomitent atat zborurile civile cat si cele militare, se considera ca acest proiect este imperios necesar", se arata in nota de fundamentare semnata de Gabriel Les.Potrivit documentului, investitia presupune realizarea noii infrastructuri si a unor constructii noi (in general hangare si ateliere, cladiri administrative si cladiri cu Ŕlnctiuni complementare) - care sa permita functionarea in conditii optime a zonei operationale noi, precum si integrarea si dezvoltarea celor existente la Baza Aeriana 57 Mihail Kogalniceanu pentru fortele aeriene nationale si partenerii strategici.Din investitia de 2,5 miliarde de lei se vor mai construi si piste de decolare-aterizare pentru avioanele militare, hangare pentru aeronave si platforme pentru elicoptere.Totodata, in urma investitiei se vor mai realiza drumuri, zone de instruire terestre, retele de monitorizare, dar si un parc fotovoltaic.Investitia de 2,5 miliarde de lei va fi esalonata pe o perioada de douazeci de ani, fiind avizata favorabil de ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, ministrul Apararii, Gabriel Les, de prim-ministrul Viorica Dancila si ministrul Dezvoltarii, Vasile Daniel Suciu.Finantarea obiectivului de investitii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apararii Nationale, in limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinatie, precum si din alte surse de finantare legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit leg ...citeste mai departe despre " Guvernul vrea sa investeasca 2,5 miliarde euro in infrastructura bazei americane Mihail Kogalniceanu " pe Ziare.com