Guy Verhofstadt, despre partidul lui Tariceanu: Daca respecta statul de drept, vor avea loc in familia ALDE. Daca nu, nu.

Mesajul transant a fost transmis intr-o postare pe Facebook "Romania preia Presedintia Uniunii Europene intr-un moment critic, cand mai multe negocieri legislative trebuie duse la bun sfarsit inaintea alegerilor europene. Le doresc mult succes. In acelasi timp guvernul trebuie sa isi indeplineasca angajamentele privind statul de drept: reforma justitiei, a codului penal si cea a legii ONG-urilor trebuie sa reflecte in totalitate recomandarile Comisiei de la Venetia si sa fie supuse unei reevaluari de catre acest organism inainte de a intra in vigoare.Liberalii romani au promis sa urmeze aceasta cale si asteptam din partea lor sa actioneze ca atare. Daca vor face acest lucru vor avea un loc binemeritat in interiorul familiei ALDE. Daca nu, nu", a scris liderul ALDE din PE pe Facebook.Nu este prima oara cand Guy Verhofstadt spune foarte clar ce asteptari are de la partidul condus de Tariceanu, partid care face parte, alaturi de PSD, din coalitia de guvernare de la Bucuresti.Citeste si:Guy Verhofstadt ii raspunde lui Tariceanu: Romania e la rascruce. Nu urmati calea iliberala, in niciun caz in numele nostru!Guy Verhofstadt a stabilit cu Tariceanu cum poate fi garantat statul de drept in RomaniaCongres ALDE la Madrid: Tariceanu confirma ca nu se duce din cauza DNA si insista ca nu se va discuta despre excluderea partidului sauCe spune Tariceanu dupa criticile aspre primite de la liderii grupului ALDE europeanDeclaratiile vin in contextul in care partidele europene se pregatesc pentru alegerile europarlamentare din aceasta primavara. In acest sens, ALDE european a purtat discutii si cu USR-ul condus de Dan Barna, care va participa in premiera la alegerile europarlamentare.In plus, ALDE european a decis sa se alieze si cu partidul presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, cu care fostul premier tehnocrat Dacian Ciolos , fondatorul PLUS, a semnat, de asemenea, un text de sustinere reciproca.Citeste si: ALDE european si partidul lui Macron au decis: Se aliaza la europarlamentare, impotriva nationalismului si populismului. ...citeste mai departe despre " Guy Verhofstadt, despre partidul lui Tariceanu: Daca respecta statul de drept, vor avea loc in familia ALDE. Daca nu, nu. " pe Ziare.com