Hai la vot! Adevarata miza a alegerilor pentru Parlamentul European

Primul, cel greu dar corect, este cel al mentinerii UE, al prezervarii ei, efectuand reparatiile necesare. Mai multe politici europene trebuie imbunatatite, mai multe mecanisme europene trebuie eficientizate. Mai mult decat orice trebuie aparate valorile europene.Celalalt drum, al contestarii si distrugerii UE, este unul sinucigas, mai ales acum, intr-o epoca a globalizarii, cand competitia globala este dusa intre civilizatii. Populistii si demagogii, anti-europenii, ameninta nu o institutie, ci un fel de a fi, un stil de viata, prosperitatea si securitatea a peste 500 de milioane de cetateni europeni. Cazul austriac Ibiza Gate este foarte relevant pentru a intelege ce este in capul acestor extremisti.Deci adevarata miza a actualelor alegeri europene este distributia voturilor intre partidele pro-UE si cele anti-establishment, anti-UE. Un vot larg, puternic, in favoarea extremistilor anti-UE va duce la paralizia functionala a UE, periclitand si mai mult viitorul acestei organizatii.O miza similara avem si in Romania, unde avem o confruntare intre partide pro-UE si partide neo-ceausiste, anti-UE. Si in Romania, miza mare este legata de drumul de viitor pentru tara noastra. Nu dezbaterea intre stanga si dreapta este cea relevanta, ci cea intre cei care au in vedere binele public si cei care vor sa guverneze doar in interes personal, cei care cred ca solutia UE, fara a fi perfecta, este in continuare de preferat si cei care vor diluarea modernizarii tarii, pentru a-si putea prezerva privilegiile.Si spre norocul nostru, inca avem de unde alege si pe dreapta si pe stanga. Ticalosia politica inca nu s-a generalizat. Nu toti politicienii romani sunt dispusi sa-i gazeze pe romani si pe copiii lor, ca in 10 august, nu toti sunt dispusi sa-i aresteze abuziv, ca la Topoloveni, nu toti sunt dispusi sa inchida orasele Romaniei spre folos propriu, ca in Targoviste.Mergeti la vot pe 26 mai si votati impotriva ticalosiei politice. Romania este Europa si Europa nu este completa fara Romania. Prin votul nostru le putem salva pe ambele.Iulian Fota este fost consilier prezidential pe probleme de securitate. ...citeste mai departe despre " Hai la vot! Adevarata miza a alegerilor pentru Parlamentul European " pe Ziare.com