Eu voi merge la vot, la 100 de km de casa. Este aproape, altii din Diaspora vor avea distante mai lungi de parcurs. Merita. Suntem restantieri, nu ne-am luat Romania inapoi. Departe de asta. Suntem mai departe ca niciodata de ceea ce meritam sa fim.In Parlamentul European aproape ca nu contam. Asta pentru ca am trimis acolo oameni fara pregatire, care si-au luat in primire salariile uriase doar ca recompensa pentru servicii aduse in politica interna. Asa am avut acolo ciobani, secretare, personaje care nu pot lega doua vorbe intr-o limba straina si pe care nu ii respecta nici colegii lor din partidele europene de aceeasi afiliere.Sunt doua motive pentru a vota la europarlamentare: cei pe care ii trimitem sa ne reprezinte acolo pot sa participe la deciziile comune la nivelul UE. Este o perioada dificila, in care proiectul comun european va fi rescris, intr-un fel sau altul. Noi, pana acum, am fost absenti din procesul decizional, desi avem multi parlamentari. Dar putini care sa conteze. Asta trebuie sa se schimbe la votul de duminica.Al doilea motiv tine de politete. Pe cine trimitem sa vorbeasca in numele nostru? Pe cei mai buni dintre noi, oameni scoliti, competenti, eleganti sau niste provinciali aroganti si plini de bani, care nu se vor intelege cu nimeni pe acolo? Meritam sa ne aratam partea frumoasa a Romaniei. In primul rand noua, apoi si colegilor europeni.Avem pe cine alege. Sa mergem, asadar, la vot! ...citeste mai departe despre " Hai la vot! Avem pe cine alege, sa aratam partea frumoasa a Romaniei! " pe Ziare.com