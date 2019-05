Toti cetatenii romani vom avea maine formidabila sansa de a ramane in istorie ca "generatia care a oprit coruptia". Referendumul convocat de Presedintele Klaus Iohannis poate bloca orice initiativa legislativa care ar facilita amnistia, gratierea sau infractiunile de coruptie. Absenta de la acest referendum ne poate transforma in "generatia care a inchis ochii de frica hotilor". Sa spunem DA la referendum.A nu vota la alegerile europarlamentare si la referendum seamana cu gestul inconstient de a nu purta centura de siguranta intr-o masina care goneste pe sosea. Votul este centura de siguranta a democratiei. Daca nu porti centura te expui pe tine insuti, insa daca nu votezi ne expui pe noi toti. Tocmai de aceea ma bazez pe prezenta ta la vot!Oana Badea este profesor de discipline economice la Colegiul Tehnic Aiud, fost secretar de stat in Ministerul Educatiei si inspector scolar general adjunct la ISJ Alba. ...citeste mai departe despre " Hai la vot! Avem formidabila sansa sa ramanem in istorie ca "generatia care a oprit coruptia" " pe Ziare.com