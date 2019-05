Iata ce probleme de integritate, cu statul de drept si valorile europene au cei care vor sa fie europarlamentari

Potrivit unui comunicat al miscarii Initiativa Romania, Romania Alege, editia pentru Alegerile pentru Parlamentul European din 2019, este un proiect de informare publica electorala si de prezentare a candidatilor eligibili, programelor electorale, a istoriei politice a partidelor care participa la acest scrutin si a rezultatelor electorale din 2007 pana astazi, rolul Parlamentului European, drepturilor si obligatiilor legale ale alegatorului in ziua votului atat pentru Parlamentul European cat si pentru Referendumul pentru Justitie.Romania Alege este un ghid complet al alegatorului la alegerile europarlamentare din 26 mai 2019 si este continuarea proiectului www.alegeriparlamentare2016.ro.Initiativa Romania a analizat 75 de candidati eligibili (cu sanse de a primi un mandat de europarlamentar), in baza sondajelor de opinie, realizate pana la mijlocul lunii aprilie.Este vorba de 15 candidati din partea Partidului Social Democrat, 15 candidati din partea Partidului National Liberal, 12 candidati din partea Aliantei 2020 USR PLUS, 8 candidati din partea Aliantei Democratilor si Liberalilor - ALDE, 6 candidati din partea Partidului Miscarea Populara, 6 candidati din partea Partidului PRO Romania, 4 candidati din partea Uniuni Democrate Maghiare din Romania, cate un candidat din partea Partidului PRODEMO, Partidului Romania Unita, Partidului Socialist Roman, Partidului Social Democrat Independent, Uniunii Nationale pentru Progresul Romaniei, Blocului Unitatii Nationale - BUN, candidatii independenti, Gregoriana-Carmen Tudoran, George-Nicolae Simion, Peter Costea.Pentru fiecare dintre candidati s-a facut o evaluare de risc pe baza informatiilor privind integritatea (e.g. probleme penale, incompatibilitati, conflicte de interese sau alte fapte grave), atitudinea fata de statul de drept (e.g. initiative legislative de amputare a puterii judecatoresti sau de dezincriminare a unor fapte penale in interes partinic, voturi impotriva cererilor parchetelor de ridicare a imunitatii parlamentarilor, voturi pentru modifcarea Codurilor Penale si legilor justitiei din ultimii ani) si atitudinea fata de valorile europene (declaratii si initiative, actiuni impotriva demnitatii umane, libertatii, democratiei, egalita ...citeste mai departe despre " Iata ce probleme de integritate, cu statul de drept si valorile europene au cei care vor sa fie europarlamentari " pe Ziare.com