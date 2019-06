"Asa cum se arata in Declaratia Fondatoare data publicitatii pe 21 iunie la Cluj, Initiativa pentru Cultura Democratica Europeana (ICDE) a adresat un apel la implicare civico-politica tuturor celor care cred in valorile fundamentale ale UE si impartatesc aceleasi aspiratii privind viitorul european al Romaniei in spatiul politic, economic, strategic si cultural occidental.ICDE raspunde favorabil apelului Aliantei USR-PLUS 2020 din 27 iunie, adresat inclusiv societatii civile si, in calitate de think tank orientat spre valorile europene, confirma posibilitatea de a contribui concret si specific la reusita optiunii Romania Europeana", se arata intr-un mesaj postat pe pagina de Facebook Romania Europeana.Metodele prin care ICDE poate sustine "un eventual proiect articulat al fortelor politice pro-europene" includ programe de training pe tematici europene pentru membrii si candidatii partidelor pro-europene, organizarea de dezbateri si implicarea activa in dezbaterea si definitivarea viitoarelor proiecte."Asteptam in acest sens demersurile viitoare ale partidelor pro-europene, angajate in consolidarea democratiei liberale, pentru a putea trece cat mai repede de la vorbe la fapte, in interesul Romaniei Europene", transmit reprezentantii ICDE.Alianta USR-PLUS a lansat pe 27 iunie un apel prin care le cere membrilor societatii civile, ai retelelor profesionale si ai celor de partid "sa se implice in elaborarea acestor politici publice prin participarea la dezbaterile care vor fi organizate in perioada urmatoare si la crearea unor mecanisme functionale prin care opiniile structurate sa devina parte a proiectului politic comun".Citeste si:Reactia PNL, dupa ce USR si PLUS au lansat "Romania Unita"ICDE face bilantul presedintiei romanesti la Consiliul UE: Esec lamentabil, regres al prestigiului si credibilitatii guvernarii de la BucurestiC.S. ...citeste mai departe despre " ICDE raspunde la apelul lansat de USR-PLUS: Asteptam sa trecem de la vorbe la fapte " pe Ziare.com