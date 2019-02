Impreuna sau separat? Cum isi pot maximiza USR si PLUS sansele de castig la europarlamentare

"Unirea face puterea!" scandeaza unii. Altii reamintesc ca USR s-a batut la baioneta in ultimii ani cu PSD-ALDE, in schimb PLUS a venit doar dupa ce masa a fost intinsa si bucatele asezate pe ea. Ce-i drept, daca USR a trecut prin sita alegerilor si are experienta parlamentara, echipa lui Dacian Ciolos are un alt atu: a guvernat tara timp de un an si in conditii deloc usoare.I-am invitat pe trei cunoscuti comentatori ai politicii noastre interne sa ne spuna opinia lor despre subiect: Cresc sansele de castig electoral ale USR si PLUS daca se aliaza sau e mai bine sa mearga separat la alegerile europarlamentare din 26 mai? Care ar fi argumentele si cum s-ar putea stabili o lista comuna de candidati?Cristian Pirvulescu (Pro Democratia): Impreuna, pentru o mobilizare mai buna a electoratului. Primarii vor juca un rol crucial.In principiu, in politica 1+1 nu este egal cu 2, deci ar fi, probabil, mai inteligent sa candideze separat. Dar aceste partide au o problema structurala grava, mai ales in cazul unor alegeri intermediare, cum sunt cele europarlamentare, in care prezenta la vot este de regula scazuta: Nu au organizatii locale si mai ales nu au alesi locali. Au organizatii locale insa mai ales in orasele mari si stim foarte bine ca mobilizarea electoratului in orasele mari este deficitara. Asa ca important ar fi sa transmita un semnal astfel incat acel electorat sa fie mobilizat si s-ar putea ca, din punctul asta de vedere, prezenta impreuna pe aceeasi lista sa fie o idee mai buna.Insa, in principiu, si vedem asta in varianta PSD si ALDE, este mult mai simplu sa candidezi pe liste separate, pentru ca mobilizezi astfel alesii locali, care, in cazul unei prezente (ca pana acum) de circa 30%, vor juca un rol crucial. De asta, PSD are prima sansa, de departe (si sondajele actuale de opinie s-ar putea sa fie dur contrazise de realitate): PSD detine controlul absolut al teritoriului, are 55% dintre primari si controleaza prin finantare alti primari, iar primarii joaca rolul esential in mobilizarea electoratului clientelar si a celui ideologic.In legatura cu ele ...citeste mai departe despre " Impreuna sau separat? Cum isi pot maximiza USR si PLUS sansele de castig la europarlamentare " pe Ziare.com