USR acuza Jandarmeria ca da stiri false - in cate cazuri a dezinformat cu privire la interventiile de la protestul diasporei

"Jandarmeria a intrat intr-o spirala a minciunilor care servesc propaganda partidului-stat PSD. Institutia a devenit nu doar instrumentul de represiune al PSD dar si instrumentul de propaganda al acestuia. Este tipic unor regimuri autoritare ca organisme militare sa fie implicate in represiune si dezinformare",a declarat Dan Barna, presedintele USR.USR sustine ca de la protestul din 10 august pana astazi, reprezentantii Jandarmeriei s-ar fi contrazis in declaratii. Astfel, este dat ca exemplu modul in care a fost prezentata starea de sanatate a femeii jandarm care a fost agresata in Piata Victoriei."Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei anunta sambata ca Stefania ar putea ramane paralizata, desi femeia jandarm a plecat pe picioarele ei de la miting", arata USR.Situatia s-ar fi repetat in cazul informatiei potrivit careia toata operatiunea ar fi fost supravegheata de un procuror militar."Parchetul militar a dezmintit, un procuror militar se afla intamplator in Piata Victoriei si s-a autosesizat. Jandarmeria a mintit si in privinta jurnalistilor, precizand ca au parasit zona de siguranta si nu aveau legitimatiile la vedere si de aceea au fost agresati de jandarmi, desi numeroasele inregistrari aparute in spatiul public au demonstrat contrariul", mai arata USR.Jandarmii s-ar contrazice si in privinta ordinului de interventie. "Purtatorul de cuvant al institutiei Marius Militaru a declarat ca ordinul a fost semnat de Prefectul Capitalei la ora 23:11, iar coordonatorul operatiunii jandarmilor, Laurentiu Cazan, a precizat ca ordinul a fost semnat de Prefect la ora 20:00", explica USR.Uniunea mai atrage atentia asupra altei dezinformari, aceea ca jandarmeria a actionat gradual si proportional. "Din transmisiunile televiziunilor si ale numeroaselor inregistrari aparute in spatiul public se vede clar ca interventia a fost brusca si brutala", conchide USR. ...citeste mai departe despre " USR acuza Jandarmeria ca da stiri false - in cate cazuri a dezinformat cu privire la interventiile de la protestul diasporei " pe Ziare.com