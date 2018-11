Biroul de Presa al Executvului anunta, printr-un comunicat remis Ziare.com, ca, la Palatul Victoria, va avea loc intalnirea Conferintei Presedintilor din Parlamentul European cu Guvernul Romaniei , in perspectiva preluarii Presedintiei Consiliului Uniunii Europene."La eveniment vor participa prim-ministrul Viorica Dancila, membrii Guvernului Romaniei, presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, secretarul general al Parlamentului European, Klaus Welle, precum si liderii celor 9 grupuri politice", precizeaza documentul citat.Iata evenimentele zilei de miercuri la Palatul Victoria:Intrevederea premierului Viorica Dancila cu presedintele Parlamentului European, Antonio TajaniIntrevederea in plenul delegatiilor Parlamentului European si Guvernului RomanieiDeclaratii de presa comune ale premierului Viorica Dancila si presedintelui Parlamentului European, Antonio TajaniAcest eveniment important are loc intr-o perioada in care vremea pune mari probleme in traficul din Bucuresti. In plus, daca greva generala de la metrou nu va fi amanata sau anulata, locuitorii Capitalei vor fi toti nevoiti sa circule pe la suprafata, iar traficul intrerupt pentru coloane oficiale ar fi bomboana pe coliva soferului bucurestean.B.B. ...citeste mai departe despre " In ziua grevei de la metrou, Dancila ii asteapta la Bucuresti pe cei mai importanti lideri ai Parlamentului European " pe Ziare.com